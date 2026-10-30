Небето се затваря над България, задава се опасен обрат с времето

Продължителни валежи, силен вятър и осезаемо застудяване очакват България в следващите дни. Още днес облаците ще обхванат почти цялата страна, а дъжд ще вали на много места, предимно в западните райони. През почивните дни времето ще остане мрачно и влажно, но същинският обрат се очаква в началото на новата седмица. Тогава валежите ще се усилят, в Рило-Родопската област ще има гръмотевици, а студеният вятър ще донесе сняг и в някои от по-ниските планински райони.

Облаци и дъжд превземат страната

Днес времето ще се задържи предимно облачно, като на много места ще превалява дъжд. Валежите ще бъдат по-разпространени в западната половина от страната, докато в Източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад.

Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, а в София термометрите ще показват около 11 градуса.

В планините също ще преобладават облаците. На много места ще вали дъжд, а над 2000 метра валежите ще бъдат от сняг. Вятърът ще е слаб до умерен от изток-североизток, а по високите части - от юг-югозапад. На 1200 метра максималната температура ще бъде около 8 градуса, а на 2000 метра - около 3 градуса.

По Черноморието ще бъде предимно облачно, със слаби превалявания главно по южното крайбрежие. Ще духа умерен север-северозападен вятър. Температурите ще достигнат 14-15 градуса, морската вода ще бъде 16-17 градуса, а вълнението - 3-4 бала.

Дъждовен уикенд и сняг в планините

През почивните дни облачното време ще се задържи. На много места в страната ще има валежи от дъжд, а в планините над 1600 метра ще вали сняг. Ще духа до умерен югоизточен вятър, който ще поддържа усещането за хладно и влажно време.

Минималните температури ще бъдат между 4 и 9 градуса, а максималните ще достигат едва 9-14 градуса. Така началото на ноември ще премине без съществено затопляне и с ограничени възможности за слънчеви часове.

Гръмотевици и силен вятър в началото на седмицата

Най-сериозното влошаване на времето се очаква в понеделник и вторник. Облачността ще остане плътна, а валежите ще обхванат цялата страна. На много места количествата ще бъдат значителни, като в Рило-Родопската област ще се развиват и гръмотевични бури.

Вятърът ще се ориентира от североизток и ще бъде умерен до силен. С него ще нахлува по-студен въздух, а температурите ще започнат постепенно да се понижават.

Във вторник застудяването ще се усети още по-осезаемо. По високите полета и в Предбалкана дъждът ще започне да се примесва със сняг. Снежната граница ще се понижи спрямо тази през почивните дни.

Студът остава, температурите падат до нулата

В сряда валежите ще продължат в Източна България, докато в западната половина постепенно ще отслабват и ще спират. Вятърът ще се ориентира от север-северозапад, а застудяването ще продължи.

Към края на периода дъждът и снегът навсякъде ще спрат, а облачността постепенно ще се разкъсва. Въпреки това времето ще остане сравнително студено за началото на ноември.

Минималните температури ще се понижат до 0-5 градуса, а максималните ще бъдат предимно между 5 и 10 градуса.