Честит рожден ден на Димитър Иванков

Рожден ден днес празнува легендата на Левски Димитър Иванков. Роден на 30 октомври 1975 г. в София, той е сред най-изявените български вратари за всички времена.

Кариерата си започва в юношеските школи на „сините“. С първия отбор на Левски печели три шампионски титли на България (2000, 2001, 2002 г.) и пет пъти Купата на страната (1998, 2000, 2002, 2003, 2005 г.). В кариерата си за клуба записва 275 мача.

През 2005 г. преминава в турския „Кайсериспор“, с който печели Купата на Турция през 2008 г. след спасени дузпи на финала. По-късно облича екипа на „Бурсаспор“ и през 2010 г. постига исторически успех, като става шампион на Турция. За кратко играе и за кипърския „Анортосис“. За националния отбор на България изиграва 64 мача в периода 1998–2010 г.

Иванков е световноизвестен със своите голмайсторски умения при изпълнение на дузпи. Със своите 42 официални гола в кариерата (всички от дузпи) той е най-резултатният европейски вратар в историята на футбола и на едно от челните места в световен мащаб. Притежава страхотен рефлекс, лидерски качества и заема специално място в сърцата на феновете.

Днес празнуват още:

Цеко Минев, съсобственик на ПИБ, президент на Българската федерация по ски

Проф. Тодор Танев, социолог и политолог

Миглена Александрова, журналист и политик