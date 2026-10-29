Голямо улеснение за шофьорите! Карта разкрива къде какво става

Преди да тръгнат на път, шофьорите вече ще могат да проверяват къде има катастрофи, ремонти, задръствания или затворени участъци. Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) представи нова интерактивна карта, която събира на едно място актуалната информация за движението по републиканската пътна мрежа.

Платформата стартира на 29 октомври след 19:00 часа и е достъпна безплатно на адрес:

Вижте интерактивната карта на АПИ – traffic.api.bg

Целта е водачите да получават навременна информация за условията по маршрута си и да могат да избягват рискови или силно натоварени участъци.

„Целта ни е да улесним шофьорите, да им осигурим повече данни за състоянието и условията по републиканските пътища в реално време“, подчерта при представянето министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков.

Какво показва новата карта?

Освен за пътнотранспортни произшествия и ремонти, системата предоставя данни за временните ограничения, задръстванията, метеорологичните условия и средната скорост на движение по определени участъци.

Информацията се актуализира автоматично на всеки 15 минути.

При затворени пътища и проходи могат да бъдат посочвани и обходни маршрути. Шофьорите ще виждат също планираните ремонтни дейности и предстоящите ограничения през следващите дни.

Предвидена е възможност информацията да се разглежда според категорията на превозното средство – лек или тежкотоварен автомобил.

Как да проверим маршрута си?

Не е необходимо да инсталираме специално приложение. Достатъчно е да отворим сайта от телефон или компютър и да намерим пътя, по който възнамеряваме да пътуваме.

Върху картата се визуализират участъците с ремонти, катастрофи и други затруднения. Така водачите могат предварително да преценят дали да променят маршрута си.

Новата платформа не замества Google Maps или Waze. Тя предоставя официална информация от АПИ, която може да бъде използвана и от навигационните приложения.

Засега системата обхваща републиканската пътна мрежа, но в бъдеще се предвижда да бъде разгледана възможността за включване и на улиците в населените места.