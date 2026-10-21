Общество

Заради тапите на „Хемус“. Пускат обходен маршрут

Пътят трябва да е готов до 20 дни, тунел „Топли дол“ може да отвори временно за Коледа и Нова година

Заради тапите на „Хемус“. Пускат обходен маршрут
Снимка: БГНЕС
21 окт 26 | 17:13
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Фатме Мустафова

Обходен маршрут през прохода Арабаконак трябва да облекчи огромните задръствания по автомагистрала „Хемус“ заради спешния ремонт на тунел „Топли дол“. Пътят ще бъде рехабилитиран със средства от държавния бюджет и се очаква да бъде готов за движение до 20 дни, ако метеорологичните условия позволят. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков след спешна среща с кметовете на Ботевград и Горна Малина Иван Гавалюгов и инж. Ангел Жиланов, както и с ръководството на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

„Ще използваме прохода Арабаконак, който е общински път. Разбрахме се с кметовете и държавата ще осигури необходимите средства, за да бъде маршрутът проходим за обход“, обясни Шишков.

Затварянето на тунел „Топли дол“ е наложително заради критичното състояние на съоръжението, припомни министърът. Другата възможност за заобикаляне на проблемния участък през Витиня също е затруднена заради повредена подпорна стена. Възстановяването ѝ изисква продължителна процедура и няма да стане бързо.

Тунелът може да отвори за празниците

Плановете предвиждат тунел „Топли дол“ да бъде отворен временно за коледните и новогодишните празници, за да се облекчи пътуването в края на годината.

За ускоряване на ремонта строителната фирма ще премине към работа на две смени – от 8:00 до 16:00 ч. и от 16:00 до около 22:00 ч.

Междувременно АПИ е постигнала споразумение с превозвачите за ограничаване на тежкотоварния трафик в най-натоварените часове. Целта е да се намалят задръстванията и да се осигури по-безпроблемно движение на леките автомобили.

Спират камионите в пиковите часове

Ограниченията за тежкотоварните автомобили ще важат в следните часове:

  • В петък: от 15:00 до 21:00 ч. в посока София – Варна.

  • В неделя: от 14:00 до 21:00 ч. в посока Варна – София.

  • В понеделник: от 7:00 до 9:00 ч. камионите в посока Варна – София ще бъдат спирани при Ботевград, за да се осигури предимство на леките автомобили.

Тежкотоварният трафик ще бъде пренасочван еднопосочно през прохода „Петрохан“ и пътя през Искърското дефиле.

Екипи на тол полицията ще следят за спазването на въведената организация и ще подпомагат шофьорите, включително чуждестранните водачи, които не познават добре пътната мрежа в България.

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Автор Фатме Мустафова

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