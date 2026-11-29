Пътната обстановка в редица райони на страната остава усложнена заради интензивни снеговалежи, снегонавявания, преспи и необходимост от снегопочистване. Заради тежките метеорологични условия са въведени временни ограничения за движението на тежкотоварни автомобили и на всички моторни превозни средства в отделни участъци от републиканската пътна мрежа.

Високопланинските проходи продължават да са затворени за движение на товарни автомобили. Затворен за камиони е и пътят Рудозем - Смолян през Полковник Серафимово, а леките коли трябва да са с вериги. Снеговалежът в Смолян спря, но във високите части на планината все още превалява.

Около 30 см е натрупаната снежна покривка в Пампорово

и района на Рожен, сочат данни на Метеорологичната станция и Планинската спасителна служба. По аварийния път над свлачището е въведено еднопосочно движение със светофарна уредба.

Гъста мъгла затруднява движението на АМ "Тракия" край Пазарджик

. Движението по автомагистралата се осъществява в двете посоки във всички области, показва проверка на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), съобщават от пресцентъра на институцията.

Шофьорите да карат с повишено внимание между км 55 и км 71 на автомагистрала "Тракия" в двете посоки поради гъста мъгла, съветват от Агенция "Пътна инфраструктура".

Снимка БТА

Навсякъде има машини, които работят по снегопочистването на пътните платна.

По-рано днес движението по автомагистрала "Хемус" беше нарушено за тежкотоварни превозни средства над 12 тона поради поради силен снеговалеж и снегонавявания. Ограничението за движение в двете посоки отпадна в ранния следобед.

Пътната обстановка в област Бургас е спокойна,

всички пътища са проходими при зимни условия. Река Ропотамо е преляла от коритото си в района на Приморско, а водната стихия вече е заляла доста от крайбрежните терени и част от горския масив по поречието. Главният път между Созопол и Царево обаче остава напълно проходим.

Всички пътища от републиканската пътна мрежа в област Велико Търново са проходими при зимни условия и без затворени участъци, съобщиха от пресцентъра на областната администрация. След 14:00 часа ситуацията се е подобрила значително.

Заради аварирала снегопочистваща техника се затваря пътят Хисаря - Войнягово, съобщиха от Община Хисаря във Фейсбук. Извършва се изтеглянето ѝ с помощта на военна техника