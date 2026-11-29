След пет часа чакане на пътниците на борда на самолетите бяха анулирани полетите на „България Еър“ до Париж и на германската авиокомпания Lufthansa до Мюнхен от Летище „Васил Левски“ – София.

Това установи репортер на TravelNews, който се намира на борда на самолета на българския национален превозвач. Заради продължителното забавяне е изтекло и допустимото работно време на екипажите, което не им позволява да изпълнят полетите съгласно правилата за авиационна безопасност.



Пътниците прекараха близо пет часа в самолетите в очакване да излетят. Очаква се полетите да бъдат изпълнени по-късно. Първоначално проблемите бяха свързани с почистването на летищната инфраструктура, а впоследствие и с извършването на антиобледенителните процедури.

Обилният снеговалеж, силният вятър и ниските температури сериозно затрудниха работата на столичното летище още от ранните часове на неделния ден.

Сега пътниците ще трябва да бъдат пренасочени към алтернативни полети

, като все още няма информация кога ще могат да отпътуват към крайните си дестинации.



Съгласно европейския Регламент 261/2004 при анулиране на полет авиокомпаниите са длъжни да предложат на пътниците възстановяване на стойността на билетите или алтернативен транспорт, както и необходимите грижи, включително храна, напитки и при необходимост хотелско настаняване. Това важи и когато причината за анулирането е свързана с неблагоприятни метеорологични условия.

Стотици пътници са побеснели от хаоса

Как е възможно летище, през което преминават средно по 25 хил. души на денонощие, да изпадне в подобен хаос при снеговалеж в края на ноември? Този въпрос си задават гневни пътници на столичното летище „Васил Левски“, където от снощи се разиграват абсурдни сцени. Хора стоят затворени в самолети по седем, дори девет часа, други нощуват върху седалките на терминалите, а родители с бебета чакат с часове, за да получат багажа си. И всичко това при метеорологична обстановка, за която синоптиците предупреждаваха предварително.

Официалната фейсбук страница на летището се превърна в своеобразна приемна за жалби.

Десетки пасажери описват независимо един от друг едни и същи проблеми – недостатъчно техника, бавно обслужване, липса на информация и хаотична организация. Особено показателен е фактът, че оплакванията идват от пътници на различни авиокомпании, обслужвани на двата терминала. Това поставя въпроса дали става дума за отделни технически затруднения, или за далеч по-сериозен проблем в управлението на летищните операции.