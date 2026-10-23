Летище София с голяма крачка към Терминал 3. Започна строителство за над 7 млн. евро

Летище „Васил Левски“-София направи важна крачка към изграждането на бъдещия Терминал 3. СОФ Кънект, операторът на столичното летище, и „Главболгарстрой - Инфраструктурно строителство“ дадоха официален старт на предварителните строителни дейности, в които ще бъдат инвестирани над 7 милиона евро.

Проектът включва нов транспортен център, модернизация на пространството пред Терминал 2 и изграждане на подземна инфраструктура, която ще обслужва и бъдещия терминал. Основните дейности трябва да приключат до края на март 2027 г., съобщиха от СОФ Кънект.

Официален старт

Началото на проекта беше поставено от главния изпълнителен директор на СОФ Кънект Хесус Кабайеро, главния изпълнителен директор и заместник-председател на Управителния съвет на „Главболгарстрой Холдинг“ Емил Ангелов и столичния кмет Васил Терзиев.

Специални гости бяха Тервел и Малена Замфирови, които са лицата на проекта за Терминал 3. Тервел Замфиров се включи по необичаен начин в церемонията, като седна зад управлението на един от багерите, ангажирани с изкопните дейности на строителната площадка.

Нов транспортен център с 14 места за автобуси

Една от основните части на проекта е изграждането на нов транспортен център за автобуси, който ще подобри обслужването на пътниците и организацията на движението около Терминал 2.

Предвижда се обособяването на специална зона с 14 места за паркиране на автобуси. Паралелно ще бъде оптимизирана организацията на автомобилния трафик, за да се улесни придвижването в района на летището.

Второто направление обхваща цялостна реконструкция на пространството пред Терминал 2. Ще бъде изградена рампа за хора с увреждания, използващи инвалидни колички, а стоянката на такситата ще бъде преместена непосредствено пред терминала.

Новата организация трябва да осигури постоянен поток от таксита включително по време на строителството на Терминал 3, като подобри обслужването както на пристигащите, така и на заминаващите пътници.

Нова подземна инфраструктура за двата терминала

В края на октомври започва и третото направление на проекта - изместване на съществуващата инфраструктура на Терминал 2 и кулата на Ръководство на въздушното движение.

Ще бъдат изградени нови подземни мрежи, които ще обслужват Терминал 2, кулата на РВД и бъдещия Терминал 3. Те включват електрозахранване, топлоподаване, питейно водоснабдяване, битова и дъждовна канализация, телекомуникации и система за пожарогасене.

„Изграждането на подземната инфраструктура преди началото на строителството на новия терминал е утвърдена световна практика при развитието на съвременните летища. Този подход ни позволява да подготвим необходимите технически мрежи и системи предварително, така че построяването на Терминал 3 да се осъществява върху надеждна инфраструктурна основа. Едновременно с това модернизираме пространството около Терминал 2, за да подобрим организацията на движение и обслужването на пътниците по време на предстоящите строителни дейности“, заяви Хесус Кабайеро, главен изпълнителен директор на СОФ Кънект.

Главболгарстрой: Изграждаме дългосрочно партньорство

Настоящият проект продължава сътрудничеството между СОФ Кънект и Главболгарстрой при модернизацията на столичното летище. Компаниите вече са реализирали няколко големи инфраструктурни обекта, а подготовката на Терминал 3 е следващият етап от общата им работа.

„За Главболгарстрой днес това не е просто началото на пореден строителен проект. Този старт е поредната важна стъпка в едно партньорство, което изграждаме заедно със СОФ Кънект вече няколко години. За нас това е доказателство, че доверието между възложител и изпълнител се печели с успешно свършена работа и се надгражда с всеки следващ проект. Благодарим на екипа на СОФ Кънект за партньорството и увереността, която ни гласува. Вярвам, че заедно не просто реализираме отделни строителни обекти, а допринасяме за дългосрочната трансформация на летище „Васил Левски“ и се надявам това съвместно пътешествие да продължи още дълго, защото най-значимите инфраструктурни проекти се реализират успешно, когато са обединени от обща визия за качество, устойчивост и дългосрочно развитие“, заяви Емил Ангелов, главен изпълнителен директор и заместник-председател на Управителния съвет на „Главболгарстрой Холдинг“.

Нови паркинги и инвестиции за милиони

През ноември 2024 г. СОФ Кънект и Главболгарстрой откриха два нови открити паркинга с общ капацитет от 1045 паркоместа. През февруари 2026 г. беше завършен и обновеният многоетажен покрит паркинг на Терминал 2 след инвестиция от 16,6 милиона евро, реализирана в партньорство с „ГБС - Инфраструктурно строителство“.

Сега сътрудничеството се разширява към транспортната свързаност, градската среда и техническата инфраструктура, необходима за развитието на летището.

Дейностите по изграждането на новия транспортен център и обновяването на пространството пред Терминал 2 трябва да приключат в края на март 2027 г. Същият срок е предвиден и за подземната инфраструктура, чието изграждане започва в края на октомври.

Инвестицията от над 7 милиона евро е част от дългосрочната инвестиционна програма на СОФ Кънект. Подготовката за изграждането на Терминал 3 е и ключов ангажимент на летищния оператор по концесионния договор за развитие на летище „Васил Левски“-София.