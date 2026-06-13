Наш строителен гигант изгражда новия стадион на ЦСКА
„Главболгарстрой" е една от водещите строителни компании в България
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„Главболгарстрой" е една от водещите строителни компании в България
Главболгарстрой е първата българска компания, която подписа меморандум за сътрудничество с Hyundai
Заедно с открития паркинг на Терминал 2 ще бъде внедрена система за контрол на достъпа
"Стандарт" изказва съболезнования на близките на инж. Пешов!
Българските строители са познати и желани в Северна Африка и Близкия изток При дъмпинг в обществените поръчки после се доплаща от хазната, казва Симе...
Искаме еврофондовете да се използват. Политиците трябва да се обединят категорично. Към това апелира шефът на "Главболгарстрой" Симеон Пешов на дискус...