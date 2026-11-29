Втори влак аварира по железопътната линия София-Мездра, след като движението в Искърското дефиле беше възстановено за кратко тази сутрин. Композицията е със счупен токоснемател и не може да продължи пътуването си, а движението е блокирано и в двете посоки, съобщи бТВ.

Проблеми има и по други основни железопътни направления в страната, като закъсненията на някои влакове надхвърлят 300 минути. От Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) признаха и за затруднения заради недостиг на персонал.

Изпратиха помощен локомотив

Авариралата композиция е трябвало да се размине с бързия влак №2627 от София за Варна, чиито около 200 пътници прекараха часове на гара Елисейна. На мястото на новата авария е изпратен помощен локомотив на НКЖИ, а след извършването на необходимите операции по контактната мрежа пътниците трябва да продължат пътуването си с помощта на дизелов локомотив.

Движението между Елисейна и Мездра беше преустановено в 3:10 часа през нощта заради паднали дървета и натрупан сняг. В 8:45 часа движението беше възстановено, но последвалата авария отново създаде проблеми. "Два екипа там работеха цяла нощ, за да могат да разчистят габарита и да осигурят движението на влака", обясниха от НКЖИ.

Допълнително затруднение създава състоянието на автомобилните пътища в региона. От НКЖИ съобщиха пред БНТ, че е потърсена автобусна фирма за превоз на блокираните през нощта пътници от влака София-Варна, но компанията е отказала да осигури транспорт заради неразчистените пътища.

НКЖИ отрича да е имало бедстващи пътници

От железопътната компания оспориха разказите на пътниците, прекарали повече от седем часа край Елисейна без достатъчно вода, храна и по думите на някои от тях без отопление. "Искам да подчертая, че пътниците бяха във влака. Във влака имаше подадено напрежение от локомотива, съответно имаше и подадено отопление", заяви представител на НКЖИ.

По думите му в сградата на гарата е имало питейна вода, а тази сутрин е започнала и организация за осигуряване на топли напитки и храна. Както "Стандарт" вече съобщи, сред блокираните пътници има малки деца, възрастни хора и граждани със здравословни проблеми. От НКЖИ категорично опровергаха и първоначалната информация за дерайлиране на влака.

Паднали дървета блокират железниците в страната

Движението между гарите Оризово и Свобода по направлението Пловдив-Стара Загора е преустановено още от 5:30 часа сутринта. Временно е затворен и железопътният участък между Ботев и Калофер, където аварийни екипи разчистват трасето, за да може бързият влак от Бургас за София да продължи пътуването си.

Технически проблем в района на Централна гара София допълнително затруднява пристигането и заминаването на композициите от столицата, съобщиха от НКЖИ пред БНТ. Със закъснения се движат и влаковете по направлението Перник-София.

"Няма апокалипсис. На релсите просто снегът, непрестанният снеговалеж, силният вятър съответно събаря дървета, които са извън нашия сервитут. Съответно те падат върху контактната мрежа и върху железния път", заяви представителят на НКЖИ.

Той призна, че компанията изпитва затруднения и заради недостига на служители. "Имаме затруднения с персонала, с хората, но в крайна сметка правим необходимото денонощно да осигуряваме свободно движение на влаковете", посочи той.