Температурите в стаите на студентските общежития в София паднаха до 10-11 градуса, а младежите посрещнаха първия сериозен снеговалеж без парно и топла вода. Вече месец проблемът засяга около 90% от общежитията в „Студентски град“, според представители на студентите.

Мнозина са принудени да се прибират по родните си места, а останалите се страхуват, че претоварените електрически инсталации могат да ги оставят и без ток, съобщи бТВ. Въпреки протестите и проведените срещи на отговорните институции все още няма конкретен срок за възстановяване на нормалното отопление.

С якета и зимни обувки в стаите

Студентката Цвети се опитва да затопли стаята си с електрическа печка с мощност два киловата, но дори тя не успява да осигури нормална температура в помещението. Момичето прекарва голяма част от деня, облечено с яке и топли обувки, а за да се измие, затопля вода в електрическа кана.

„Всички се отопляваме на печки, но понеже електрическата ни инсталация не е много добра, може и да останем без ток дори“, разказва друга студентка. Заради състоянието на електрическите инсталации някои от младежите са принудени да използват по-слаби отоплителни уреди, които не могат да стоплят стаите им достатъчно.

Проблемите вече се отразяват и върху обучението на студентите. Пред дни представители на студентската общност съобщиха, че има младежи, които прекъсват посещенията си на учебни занятия и се прибират по родните си места заради липсата на нормални условия за живот. Още в началото на отоплителния сезон студентските представители са изпратили писмо до столичния кмет и ръководството на „Топлофикация София“, но все още не са получили отговор.

Мръзнат, но плащат повече за ток

Освен възстановяване на отоплението студентите настояват да получат компенсации за извънредните разходи за електроенергия, които са принудени да правят заради проблемите на топлофикационното дружество. В някои общежития младежите се къпят с вода, затоплена в кофи, а други използват баните във фитнес залите.

„Трудно се справяме. Искаме най-важното - да има парно и топла вода. И ако може за този месец, в който нямахме, да има някакви обезщетения“, коментира един от студентите.

„Последните ни искания са най-нормалните - да имаме топла вода и нормални условия за живот. Не може ние да им плащаме ток и вода, да сме коректни с тях, а те да не са коректни с нас“, категорична е Цвети.

Въпросът за компенсациите беше обсъден на срещата между Столичната община, университетите и „Топлофикация София“ в четвъртък. Изпълнителният директор на дружеството Петър Петров обаче не посочи пред БНТ нито конкретен механизъм за обезщетяване на студентите, нито размера на евентуалните компенсации.

Терзиев предупреди за цяла зима без парно

Особено тревожна за студентите е прогнозата на столичния кмет Васил Терзиев. В петък в предаването „Лице в лице“ по бТВ той предупреди, че съществува реална опасност високите части на „Студентски град“ и „Младост 4“ да останат без нормално отопление и топла вода през цялата зима. По думите му 95% от топлопреносната мрежа на ТЕЦ „София изток“ не е подменяна от изграждането й преди 50-60 години.

Над 200 работници, разпределени в повече от 15 екипа, отстраняват авариите по мрежата, съобщи кметът. Само през последната седмица са ликвидирани над 60 аварии, но проблемът с недостатъчното налягане в топлопреносната мрежа към студентските общежития остава.

Министерството на образованието и науката вече създаде кризисна група заради положението в общежитията и определи поведението на Столичната община и „Топлофикация София“ като безотговорно. В петък студенти и жители на над 20 столични квартала се включиха в протест, който блокира за кратко движението на Орлов мост.

От „Топлофикация София“ заявиха пред бТВ, че продължават да разглеждат възможностите за преодоляване на кризата и работят по стабилизиране на термохидравличния режим на мрежата. Конкретна дата за възстановяване на отоплението в общежитията все още не е обявена.