Между 300 000 и 400 000 работещи българи може да останат без ваучери за храна през декември, точно когато разходите на домакинствата заради коледните и новогодишните празници нарастват. Причината е изчерпването на годишната квота от 818 млн. евро, съобщиха от Асоциацията на операторите на ваучери за храна в България.

Част от операторите все още разполагат със свободен ресурс, но той няма да бъде достатъчен за всички заявки. Възстановяването на нормалното издаване на ваучери се очаква в началото на януари.

Кой ще получи ваучери през декември

"Всички индивидуални квоти, които са около 100, вече са раздадени. Това означава, че операторите работят с последната си квота от около 8 милиона евро", обясни пред бТВ Борис Милев от Асоциацията на операторите на ваучери за храна. Най-сериозни са затрудненията при големите компании в бранша, които обслужват значителен брой работодатели.

Операторите, които все още разполагат със свободни средства, биха могли да поемат заявките на още между 10 000 и 30 000 работещи. Прехвърлянето на клиенти обаче изисква сключването на нови договори и издаването на електронни карти, а компаниите нямат готовност да осигурят стотици хиляди карти за толкова кратко време.

Служителите, чиито работодатели са осигурили предварително необходимите ваучери за декември, няма да бъдат засегнати. От финансовото министерство уточниха пред Нова телевизия, че изчерпването на годишната квота означава, че държавата е разпределила целия предвиден ресурс, а не че всички оператори вече са изразходвали средствата си. Наличните пари в електронните карти остават достъпни и могат да се използват по обичайния ред в рамките на срока им на валидност.

Как могат да бъдат компенсирани служителите

Една от възможностите е работодателите да компенсират работещите през януари, когато се очаква да бъде отпусната новата годишна квота. Пред Радио Варна главният секретар на Асоциацията на операторите на ваучери за храна Таня Обущарова посочи като възможен вариант предоставянето на декемврийските ваучери със задна дата. За целта асоциацията е отправила апел към Министерството на финансите и Националната агенция за приходите.

Друга възможност е компаниите да предоставят подаръчни ваучери или да компенсират служителите си под друга форма в зависимост от финансовите си възможности. В момента между 850 000 и 900 000 работещи в страната получават ваучери за храна, като интересът към тази социална придобивка продължава да расте след въвеждането на електронните карти.

До 200 евро месечно от догодина

В проекта за държавен бюджет за 2027 г. Министерството на финансите предвижда значително увеличение на годишната квота за ваучери за храна - от 818 млн. на 1,5 млрд. евро. Предлага се и почти двойно увеличение на максималната месечна стойност на ваучерите - от 102,26 на 200 евро.

Сумите до 102,26 евро ще останат необлагаеми, а върху частта над този праг се предвижда окончателен данък от 7%. Така при максимален размер на ваучерите от 200 евро служителят ще разполага реално с малко над 193 евро.

Милев подчерта, че и при новия режим работодателите няма да дължат данък върху тази социална придобивка, нито ще се начисляват осигурителни вноски върху нея. Според него, ако същата сума бъде предоставена като част от трудовото възнаграждение, разходът за работодателя ще бъде значително по-висок.