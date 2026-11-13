НАП погва нарушенията в казината. Отвори специален канал за сигнали

Националната агенция за приходите отваря нов канал за сигнали срещу нарушенията в казината и игралните зали в България. Гражданите вече разполагат със специален електронен адрес, на който могат да съобщават за нередности в наземните хазартни обекти. Мярката е насочена както към спазването на Закона за хазарта, така и към предотвратяването на нарушения, свързани с изпирането на пари. От приходната агенция обаче поставят едно категорично условие - анонимните жалби няма да бъдат разглеждани.

Специален имейл за сигнали срещу казина

Новият електронен адрес е [email protected], съобщиха официално от НАП. На него могат да бъдат изпращани сигнали и жалби за предполагаеми нарушения в игрални зали и казина на територията на цялата страна.

Приходната агенция уточнява, че каналът е създаден с цел превенция и противодействие на нарушения на Закона за хазарта, Закона за мерките срещу изпирането на пари и правилника за неговото прилагане.

За да бъде разгледан даден сигнал, той трябва да съдържа достатъчно конкретна информация. Необходимо е да бъде посочен обектът, за който се съобщава нарушение, като най-лесният начин е да се предостави точният адрес на игралната зала или казиното.

Без анонимни жалби. Ето какво изисква НАП

Гражданите могат да подават сигналите си по два начина. Първият е чрез квалифициран електронен подпис, а вторият - като посочат трите си имена и електронен адрес или адрес за кореспонденция.

От НАП изрично подчертават, че по анонимни сигнали и жалби не се образуват производства и те не подлежат на разглеждане. Това означава, че само съобщение за предполагаемо нарушение, без данни за подателя, няма да бъде достатъчно за започване на процедура.

Агенцията предоставя и информация за защитата на личните данни на гражданите, които подават сигнали. Подробности могат да бъдат получени чрез информационния център на НАП на телефон 0700 18 700 или на електронен адрес [email protected].

Новият канал е предназначен конкретно за наземния хазарт и обхваща дейността на игралните зали и казината в България.