Задържаха мъж за серия въоръжени грабежи от игрални зали и казина
Пазарджик. Полицията в Пазарджик задържа мъж за серия от въоръжени грабежи на територията на града. Това съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР-Пазардж...
Следете всички новини, анализи и коментари за Игрални Зали. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Пазарджик. Полицията в Пазарджик задържа мъж за серия от въоръжени грабежи на територията на града. Това съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР-Пазардж...
София. Игралните зали и казината ще може да бъдат по-близо до училищата. Главният вход на игралните зали трябва да бъде на поне 300 метра от главния в...
София. Глобалният портал за онлайн залагания bet365 кандидатства за лиценз за организиране на онлайн залагания в България, казаха за "Стандарт" от Дър...
Има още две искания за организиране на хазарт чрез интернет