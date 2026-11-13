Проф. Рачев: Ноември се прави на юли, но студът му готви номер

Ноември явно е решил да се преструва на юли, но номерът му ще мине само за ден. Докато термометрите днес гонят 27 градуса, бурният южен вятър вече създава сериозни проблеми, а на места поривите му надхвърлиха 100 километра в час. Климатологът проф. Георги Рачев предупреди пред бТВ, че времето ще направи рязък завой още през нощта срещу събота. Студеният фронт ще прогони необичайната жега, но няма да се задържи дълго, защото следващата седмица ни очаква ново затопляне.

Една саксия може да стане бомба

Нощта срещу петък донесе почти летни температури и ураганни пориви на вятъра. Във Враца около 4 часа сутринта скоростта му е достигнала 28 метра в секунда, или над 100 километра в час. В София в 6 часа термометрите са показвали 18,8 градуса, а на отделни места в страната минималните температури са били около 20 градуса.

„Има основание за особено внимание заради летящи предмети - дъски, парчета от ламперия, облицовка, те са най-опасни. Нека хората да си приберат всичко, което е на балкона или на терасата, защото и една саксия си е направо като бомба. Трябва да се внимава“, предупреди проф. Рачев.

Причината за необичайната топлина е силният фьонов ефект, при който въздухът се затопля, докато се спуска по планинските склонове. Днес ще остане слънчево и топло, като във Велико Търново и Плевен температурите могат да достигнат 27 градуса. Вятърът обаче ще продължи да вилнее, а според климатолога окончателното му отслабване се очаква чак в неделя.

Лятото си тръгва посред нощ

Големият обрат ще настъпи около полунощ срещу събота, когато от северозапад ще нахлуе студен въздух. Температурите ще паднат рязко, а южният вятър ще бъде заменен от северозападен. Студеният фронт ще премине бързо, като на много места ще донесе дъжд, но количествата у нас ще бъдат сравнително малки - около 10-15 литра на квадратен метър.

В неделя и понеделник времето ще бъде доста по-хладно, но според проф. Рачев няма основание за драматични прогнози за продължителен студ. След преминаването на фронта ще се установи по-спокойно време, а през следващата седмица температурите отново ще тръгнат нагоре. Особено осезаемо затопляне се очаква в сряда и четвъртък.

Докато у нас вятърът беснее, Италия я чака потоп

Много по-сериозни валежи се очакват на запад от България. Според проф. Рачев през следващите дни Италия, Адриатическото крайбрежие и районите около Динарските планини могат да получат до 200 литра дъжд на квадратен метър. Подобни количества създават опасност от наводнения, свлачища и проблеми с придвижването.

Така, докато Балканите се готвят за пороен дъжд, България ще преживее поредната температурна въртележка. Днес ще бъде необичайно топло, през уикенда ще трябва да извадим по-дебелите дрехи, а само няколко дни по-късно южният вятър отново ще върне по-високите температури.