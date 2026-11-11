Зимата напомня за себе си. Синоптиците обявиха кога идва големият обрат

Ноември е решил да покаже всичките си лица само за няколко дни. След мъглите, облаците и слабите валежи в сряда България се отправя към необичайно затопляне, което ще достигне своя връх в петък. Тогава термометрите на много места ще показват между 19 и 24 градуса, а минималните температури ще останат над 10 градуса. Пролетното усещане обаче няма да продължи дълго. Още през нощта срещу събота страната ще бъде връхлетяна от студен атмосферен фронт, който ще донесе дъждове, вятър и рязко понижение на температурите, показва прогнозата на НИМХ.

Мъгли и облаци превземат страната

Днес, 11 ноември, облачността ще бъде значителна над по-голямата част от България. В часовете преди обяд на много места в Дунавската равнина и Горнотракийската низина ще има мъгла и намалена видимост. Около и след обяд мъглите временно ще се разсеят, но небето ще остане предимно облачно.

На отделни места в западната половина от страната ще превали слаб дъжд. До обяд ще бъде почти тихо, а следобед ще се появи слаб запад-югозападен вятър, който в източните райони ще бъде до умерен. Максималните температури ще достигнат между 12 и 17 градуса, като в София се очакват около 11 градуса.

В планините също ще бъде предимно облачно, а високите части ще останат обхванати от облаци. В масивите на Западна България ще превали дъжд, който над 1800 метра ще преминава в слаб сняг. Ще духа умерен и силен западен вятър, а температурите ще достигнат около 11 градуса на 1200 метра и 4 градуса на 2000 метра.

По Черноморието ще преобладава значителна облачност. Сутринта по южното крайбрежие ще има мъгли и намалена видимост, а през деня ще духа слаб до умерен запад-югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 14 и 17 градуса, морската вода ще остане 14-15 градуса, а вълнението ще бъде 1-2 бала.

Петък носи истинска температурна изненада

В четвъртък ще започне осезаемо затопляне, подпомагано от южния и югозападния вятър. Облаците ще продължат да преобладават, а сутринта в някои низини и котловини отново ще има мъгли. На отделни места са възможни и слаби ръмежи, но дневните температури ще се повишат.

Истинската изненада ще дойде в петък, 13 ноември. Тогава максималните температури ще достигнат предимно между 19 и 24 градуса, което е необичайно топло за средата на месеца. Дори сутринта термометрите в цялата страна ще показват над 10 градуса.

Затоплянето ще бъде съпроводено от усилване на южния вятър, особено в Източна България и в районите близо до северните склонове на планините. Облачността ще остане значителна, а на места, главно в Южна България, ще превали дъжд.

Студен фронт обръща времето през уикенда

През нощта срещу събота и в събота, 14 ноември, през България ще премине добре изразен студен атмосферен фронт. В Северна България вятърът ще се обърне от северозапад и ще започне нахлуване на студен въздух. От северозапад на югоизток на много места ще превали дъжд, а температурите ще тръгнат надолу.

До края на съботния ден в западната половина от страната вятърът чувствително ще отслабне. В Източна България той ще се ориентира от североизток и ще остане умерен.

В неделя, 15 ноември, застудяването вече ще се усеща в цялата страна. Ще преобладава облачно време, като на отделни места все още ще има слаби валежи от дъжд. Минималните температури ще бъдат предимно между 3 и 8 градуса, а максималните ще достигат едва 6-11 градуса. Така само за два дни страната ще премине от почти пролетни стойности към типично студено ноемврийско време.

Нова промяна идва още в началото на седмицата

До края на неделята вятърът навсякъде ще се ориентира от югоизток и ще постави началото на ново затопляне. В понеделник облачността отново ще бъде предимно значителна, но дневните температури ще се повишат с 4-5 градуса. През деня ще вали само на отделни места, докато към вечерта валежите в северозападните райони ще се усилят.

Във вторник, 17 ноември, облачността ще бъде променлива, като на места отново ще превалява дъжд. Ще духа слаб северозападен вятър, който в Дунавската равнина ще бъде умерен. Температурите ще се повишат с още 2-3 градуса, с което ще продължи поредната промяна в ноемврийското време.