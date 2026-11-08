Мъгли сковават България, но иде изненадваща топла вълна

Голям температурен обрат очаква България през следващите дни. Днес, 8 ноември, мъгли и ниска облачност ще задържат температурите на места едва около 4-5 градуса, но още от понеделник започва затопляне. През втората половина на седмицата термометрите ще показват между 16 и 18 градуса, а в четвъртък на отделни места ще достигнат цели 22 градуса. Топлата вълна обаче няма да продължи безкрайно - в събота се очакват нови валежи, а от северозапад ще започне да нахлува студен въздух.

Неделя с гъсти мъгли, но следобед слънцето пробива

Днес до обяд в низините на много места ще има мъгла и ниска облачност. Следобед видимостта в повечето райони ще се подобри, а времето ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще остане слаб.

Максималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса. Там, където мъглата се задържи по-дълго, ще бъде значително по-студено - едва 4-5 градуса. В София термометрите ще показват около 5 градуса.

В планините времето ще бъде слънчево, със слаб до умерен вятър от запад-северозапад. На височина 1200 метра максималната температура ще достигне около 6 градуса, а на 2000 метра ще бъде около минус 1 градус.

По Черноморието също ще преобладава слънчево време. Преди обяд ще духа слаб до умерен северозападен вятър, който следобед ще се ориентира от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 9-10 градуса, морската вода е с температура 14-16 градуса, а вълнението ще бъде 2-3 бала.

От понеделник започва голямото затопляне

На 9 ноември облачността ще се увеличи и в по-голямата част от страната ще преобладава облачно време. На места в Западна България се очакват превалявания от дъжд, но със слабия южен вятър постепенно ще започне повишаване на температурите.

Във вторник сутринта отново ще има мъгли и ниска облачност в равнинните райони. По-късно през деня югозападният вятър ще се усили, видимостта ще се подобри, а облаците временно ще се разкъсат и намалеят.

Затоплянето ще продължи и през следващите дни. През втората половина на седмицата минималните температури в цялата страна ще бъдат положителни, а дневните на много места ще достигат 16-18 градуса.

В сряда дъжд, в четвъртък - до 22 градуса

В сряда вятърът ще се ориентира от запад-северозапад. От запад на изток ще преминават временни увеличения на облачността, а на отделни места ще превали слаб дъжд.

В четвъртък обаче времето ще поднесе една от най-големите изненади за седмицата. Вятърът отново ще стане югозападен и ще бъде предимно умерен, а температурите рязко ще се повишат.

Облачността ще бъде разкъсана, по-значителна над Източна България. Дневните температури ще варират в широки граници - от 12-13 градуса до 22 градуса в най-топлите райони.

Петък с топъл вятър, събота носи ново застудяване

В петък югозападният вятър ще се усили още повече. Облачността ще бъде по-често значителна, а на места ще превалява дъжд, предимно слаб. Въпреки това времето ще се задържи доста топло за средата на ноември.

В събота ще остане топло и ветровито, с преобладаваща облачност. След временно спиране на валежите от запад отново ще започне да вали.

Към края на деня в Дунавската равнина вятърът ще се обърне от северозапад и ще започне нахлуване на студен въздух, което ще постави началото на нова промяна във времето.