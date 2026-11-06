Студен капан за България! Слънчевите дни носят температури под нулата

Предимно слънчево време очаква България днес, но след спокойния петък предстои значително понижение на нощните температури. През почивните дни термометрите на места ще паднат до минус 4 градуса, а в низините и котловините ще се образуват мъгли. Дневните температури също ще се понижат, особено в неделя. През следващата седмица обаче се очаква ново затопляне, придружено от временни увеличения на облачността и слаби валежи.

Днес слънцето ще надделее

В петък времето в по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Преди обяд на места в равнинните райони на Западна и Централна България ще има ниска облачност, която постепенно ще се разкъсва.

Ще духа слаб вятър от запад-северозапад, който в Северна България ще достига умерена сила. Максималните температури ще бъдат между 9 и 14 градуса, а в София термометрите ще показват около 11 градуса.

В планините също ще преобладава слънчево време. Вятърът ще бъде слаб до умерен от север-северозапад. На височина 1200 метра максималната температура ще достига около 8 градуса, а на 2000 метра ще бъде едва 1 градус.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, със слаб до умерен запад-северозападен вятър. Температурите на въздуха ще достигат 10-12 градуса, а морската вода остава сравнително топла за сезона - между 15 и 17 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Уикендът носи студ до минус 4 градуса

В събота и неделя слънцето ще се задържи над по-голямата част от България, но нощните температури ще се понижат значително. Минималните стойности ще бъдат между минус 4 и 1 градус.

В часовете преди обяд на места в низините и котловините ще се образуват мъгли и ниска слоеста облачност. Там, където мъглата се задържи по-дълго, и дневните температури ще останат по-ниски.

В събота максималните стойности ще бъдат предимно между 9 и 14 градуса, но в неделя ще се понижат до 6-11 градуса.

Вятърът ще бъде слаб и в котловините почти ще стихва. В източните райони в събота временно ще се усили северният и североизточният вятър.

Нов обрат през следващата седмица

През първата половина на следващата седмица дневните температури постепенно ще започнат да се повишават. В началото обаче сутрините ще останат студени, като в по-голямата част от страната минималните стойности все още ще бъдат под нулата.

В понеделник и сряда ще има временни увеличения на облачността. На отделни места, главно в Западна България, се очакват слаби превалявания от дъжд.

В равнинните райони сутрин ще продължат да се образуват мъгли, от които на места ще преръмява. Там дневните температури ще останат по-ниски и към сряда и четвъртък, докато в останалата част от страната затоплянето ще бъде по-осезаемо.