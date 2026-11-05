Общество

Борят се за живота на Ловчанския митрополит Гавриил

Според постъпила информация духовникът е приет по спешност във Военномедицинска академия в София, а състоянието му се е влошило рязко

Борят се за живота на Ловчанския митрополит Гавриил
05 ное 26 | 22:00
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Ловчанският митрополит Гавриил е постъпил по спешност във Военномедицинска академия (ВМА), след като здравословното му състояние се е влошило в началото на седмицата, съобщава NOVA.

Според информацията духовникът е хоспитализиран заради сериозни усложнения, свързани с тежки проблеми с панкреаса.

Твърди се, че от 4 ноември състоянието му се е влошило драстично и се е наложило да бъде поставен в медикаментозна кома, на изкуствена белодробна вентилация и животоподдържащи системи.

Медицинските екипи полагат усилия за стабилизирането му.

Ловчанският митрополит Гавриил е на 76 години. Той оглавява Ловчанската епархия от 2001 г. и е един от дългогодишните членове на Светия синод на Българската православна църква.

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