Борят се за живота на Ловчанския митрополит Гавриил

Ловчанският митрополит Гавриил е постъпил по спешност във Военномедицинска академия (ВМА), след като здравословното му състояние се е влошило в началото на седмицата, съобщава NOVA.

Според информацията духовникът е хоспитализиран заради сериозни усложнения, свързани с тежки проблеми с панкреаса.

Твърди се, че от 4 ноември състоянието му се е влошило драстично и се е наложило да бъде поставен в медикаментозна кома, на изкуствена белодробна вентилация и животоподдържащи системи.

Медицинските екипи полагат усилия за стабилизирането му.

Ловчанският митрополит Гавриил е на 76 години. Той оглавява Ловчанската епархия от 2001 г. и е един от дългогодишните членове на Светия синод на Българската православна църква.