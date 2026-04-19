Пеевски: Не приемам налагането на санкции срещу български духовници!
Вярата е свобода и ние неотклонно ще я защитаваме, категоричен е лидерът на ДПС
Вярата е свобода и ние неотклонно ще я защитаваме, категоричен е лидерът на ДПС
Светият синод избра знеполския епископ Арсений
Синодът с ключови решения
Светият синод нареди на духовниците да не се включват в надпреварата
Решението бе взето след искането на Вселенската патриаршия
Патриархът се разграничи от крайната позиция на митрополит Гавраил
Юни месец е, а времето не е съвсем светло. Може би е като душите ни? Душите ни, които всекидневно са разпъвани от провокациите на деня и се налага да...
Бойкотираме събирането на Крит, ако не се поставят важните въпроси Светият Синод поиска Великият и Свят събор на Православната църква, който трябва д...
Два лагера се събраха на протест пред Синодалната палата заради архимандрит Дионисий. Група миряни издигнаха плакати "паството си пази пастора" и "ние...
Отказват да служат с архимандрита литургия за Гергьовден Навръх Гергьовден свещеници ще бойкотират скандалния архимандрит Дионисий, който поръча заря...
Православната църква не може да търси компромиси относно догмите на вярата с другите християнски вероизповедания. Това реши Светият синод на БПЦ, обсъ...
"С голямо прискърбие ви съобщаваме новината, че днес на преклонна възраст в гр. Финикс, Аризона се упокои Негово Високопреосвещенство бившия Западно-...
Земеделският министър Десислава Танева покани представители на Светия синод на среща в понеделник. Целта е да обсъдят исканията на духовниците по прил...
Спор кой да стопанисва храма "Александър Невски" се разгоря в съдебната зала днес. Още от сутринта пред сградата на Върховния административен съд се п...
Родната църква май обърка реториката. Или поне собственото си предназначение. Доскоро се предполагаше, че в ресора й присъстват по-скоро милосърдието...
Синодът подходи по сталински към драмата с бежанците Как ли се чувстваш, Господи, като виждаш какво се случва с живота, който си създал? Това Го попи...
Призовават християните да приемат мюсюлманските бежанци като свои, като хора, като страдалци, които да бъдат приютени и спасени. Не знам обаче дали те...
Светият синод поиска негови представители да участват при разглеждането на законопроекти, свързани с образованието, културата, здравето, морала (какво...
Светият синод отново скочи на предстоящия в събота в София гей парад. "Нашето неотменимо убеждение е, че хомосексуалността е противоестествена страст,...
Симеон Сакскобургготски отказва да бъде споменаван като цар на българите в богослуженията на Българската православна църква. Това става ясно от негово...