Синодът реши! Избра най-достойния за Сливенски митрополит

Дългоочакваната новина е факт. Сливенската епархия вече има своя митрополит. Със 7 гласа Светият синод избра знеполския епископ Арсений за сливенски митрополит. Вторият кандидат – мелнишкият епископ Герасим, събра 5 гласа.

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За Арсений гласуваха Великотърновският митрополит Григорий, Плевенският митрополит Игнатий, Пловдивският митрополит Николай, Западно- и Средноевропейският митрополит Антоний, Русенският митрополит Наум, Старозагорският митрополит Киприан и Доростолският митрополит Яков.

За дядо Герасим вота си дадоха Врачанският митрополит Григорий, Ловчанският митрополит Гавриил, Варненският митрополит Йоан, Неврокопският митрополит Серафим и Видинският митрополит Даниил.

Митрополит Арсений е от новото поколоние свещеници: млад, образован, вдъхновяващ.

Роден е на 18 ноември 1986 г. в Стара Загора с името Атанас Лазаров. Завършил е с отличие Софийската духовна семинария "Св. Йоан Рилски" през 2006 г., а след това теология в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски".

Приема монашески постриг през 2007 г. в Кукленския манастир "Св. св. Козма и Дамян". Следващите две години е енорийски свещеник в селата Борец и Говедаре, а от 2009 г. е ръководител на първата църковна православна телевизия - ППТВ. От 2010 г. е духовен надзорник на Пловдивската епархия, а от 2012 г. и председател на митрополитския храм "Св. Марина" в Пловдив. От 2014 г. до днес е викарен епископ на Пловдивския митрополит Николай.

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