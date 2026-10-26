Димитровден е! Какво вещае първият гост и какво се слага на трапезата. Има и чудеса

Днес е Димитровден – един от най-обичаните празници в българския календар. Според народните вярвания от този ден зимата започва да пристъпва към прага ни, а свети Димитър препуска на белия си кон и от брадата му се сипят първите снежинки.

„Свети Георги лято носи, свети Димитър – зима“, гласи старата българска поговорка.

Зад красивия народен образ стои историята на един от най-почитаните християнски светци – великомъченик Димитър Солунски, загинал за вярата си в началото на IV век. С неговото име е свързана и една от най-важните страници в българската история – въстанието на Асен и Петър през 1185 година.

Воинът, който отказал да преследва християните

Свети Димитър бил роден в Солун и живял в края на III и началото на IV век. Получил добро образование, а заради своята мъдрост, смелост и воински качества бил назначен на висок военен пост – хилядник.

По онова време християните били подложени на жестоки гонения в Римската империя.

Димитър обаче се запознал с християнското учение, приел го с цялото си сърце и се покръстил. Въпреки че получил заповед от император Максимиан да преследва последователите на Христос, той постъпил точно обратното – не само отказал да ги гони, но започнал да ги защитава.

Скоро вестта за поведението му достигнала до императора.

На връщане от военен поход на Изток Максимиан спрял в Солун и поискал от Димитър да се откаже от християнската вяра.

Но нито убежденията, нито заплахите успели да го пречупят. Тогава владетелят наредил да бъде хвърлен в тъмница.

Победата на Нестор, която разгневила императора

Според църковното предание по същото време в Солун били организирани зрелищни борби в цирка.

Особена слава имал Лий – прочут борец, който предизвиквал осъдените християни и ги хвърлял в ров, на чието дъно били забити копия с остриетата нагоре.

Нестор, младият оръженосец на Димитър, също бил християнин. Когато видял случващото се, той поискал благословия от своя господар да се изправи срещу страховития борец.

Димитър му дал разрешение.

Нестор приел предизвикателството и успял да победи Лий.

Императорът обаче бил разгневен от загубата на любимия си борец. Вместо да признае победата на младежа, той заповядал Нестор да бъде обезглавен.

След това наредил да убият и Димитър.

Войници влезли в килията на затворения християнин и го проболи с копия.

Според църковното предание двамата загинали мъченически през 306 година.

Защо наричат свети Димитър Мироточиви?

След смъртта му християните продължили да почитат паметта на Димитър.

По-късно над мястото на неговото мъченичество и гроба му в Солун бил издигнат храм. При откриването на мощите на светеца, според преданието, от тях започнало да изтича благоуханно миро.

Именно затова той получил името свети Димитър Мироточиви.

Свидетелства за това почитание съществуват още от X век.

Днес мощите му се съхраняват в базиликата „Свети Димитър“ в Солун, която е сред най-значимите християнски светини в Гърция.

Всяка година на 26 октомври там пристигат поклонници от различни краища на света.

Свети Димитър и свободата на България

Почитта към солунския великомъченик се разпространила широко на Балканите, а в българската история името му придобило особено значение.

През 1185 година братята Асен и Петър вдигнали въстание срещу византийското владичество.

Според историческата традиция началото на въстанието било свързано с освещаването на храм, посветен на свети Димитър, в Търново.

Братята представили светеца като небесен покровител на освободителното дело, а събитието поставило началото на възстановяването на българската държавност и създаването на Второто българско царство.

Затова и днес Димитровден има особено място в празничния календар на Велико Търново.

Димитровден отваря вратата на зимата

В народния календар 26 октомври бележи края на активния земеделски сезон и началото на подготовката за студените месеци.

Някога на този ден стопаните прибирали ралата, подреждали дървата за огрев и правели равносметка за изминалата година.

Димитровден бил важен и за наетите земеделски работници и пастири. Тогава приключвали много от сезонните договори, изплащали се възнагражденията и се уговаряла работата за следващата година.

Според старите български представи свети Димитър е брат на свети Георги. Единият носи лятото, а другият – зимата.

Хората вярвали, че щом светецът разтърси бялата си брада, първият сняг ще покрие земята.

Какво предсказва времето на 26 октомври?

Народните поверия свързват Димитровден и с предстоящата зима.

Ако празникът е топъл и слънчев, това се приемало за знак, че зимата може да бъде по-мека.

Студеният ден, обратно, предвещавал ранно застудяване.

В някои райони хората наблюдавали и луната. Ако в нощта срещу Димитровден тя била пълна, това се възприемало като предзнаменование за студена зима, а според други поверия – за плодородна година и пълни кошери.

Първият гост може да предскаже късмета на дома

Един от най-интересните обичаи, съхранени в някои български краища, е полазването.

Според поверието първият човек, който прекрачи прага на дома на Димитровден, показва каква ще бъде следващата година за семейството.

Този гост се нарича полазник.

Ако той е добър, здрав и благополучен човек, стопаните вярвали, че ги очаква успешна и плодородна година.

Затова в миналото на първия посетител се обръщало специално внимание.

Обичаят е най-широко познат от Игнажден, но в някои райони се изпълнявал и на Димитровден.

Какво не се прави на Димитровден?

В народната традиция празникът се свързва и с определени забрани.

Според някои местни поверия жените не бивало да шият, плетат или да се захващат с тежка домакинска работа, за да не привлекат лош късмет.

Празникът се приемал като време за почивка, семейни срещи и благодарност за труда през годината.

Важно е обаче да се прави разлика между народните суеверия и православната традиция. Църквата не определя подобни битови забрани като задължителни правила за вярващите.

Какво задължително се слага на трапезата?

Димитровден традиционно се посреща с богата семейна трапеза.

В различните краища на България се приготвят ястия с овче месо, печено месо, петел или кокошка.

На места се прави и курбан за здраве и благополучие.

На масата присъстват още домашна пита, варена царевица, печени ябълки, тиква и други сезонни храни.

Менюто не е еднакво навсякъде и зависи от местните обичаи и традициите на семейството.

Кой празнува имен ден на 26 октомври?

Димитровден е един от най-масовите именни дни в България.

Празнуват Димитър, Димитрина, Димо, Дима, Димка, Димчо, Димана, Митко, Митьо, Мита, Митка, Митра, Митрана, Деметра и други производни имена.

В някои народни календари към празнуващите се причисляват също Драган и Драгомир.

По стара традиция на имен ден може да се отиде и без специална покана, а сред символичните подаръци са белите цветя – пожелание за спокойна и благополучна зима.

Денят на строителя също е днес

На 26 октомври България отбелязва и Деня на строителя.

Празникът е свързан с почитта към свети Димитър като закрилник на строителите и дюлгерите.

Той е професионален празник на хората, които изграждат домове, пътища, мостове и сгради – труд, който оставя следа за поколенията.

Така Димитровден събира в едно църковната памет за солунския мъченик, историческото наследство на България и старите народни представи за зимата, дома и благополучието.