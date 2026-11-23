Днес на своето извънредно заседание по повод кончината на новопреставилия се Ловчански митрополит Гавриил, Св. Синод на БПЦ – БП, под председателството на Негово Светейшество Българския патриарх Даниил, на основание чл. 84, ал. 1 и ал. 2 от Устава на БПЦ – БП, реши наместник на овдовелия Ловчански епархийски престол да бъде Негово Високопреосвещенство Врачанският митрополит Григорий. Наместникът управлява делата на овдовялата епархия до встъпване в длъжност на новоизбрания митрополит. Негова основна задача е провеждането на избор за нов Ловчански митрополит, съгласно Устава на БПЦ – БП. Това реши Светият синод на заседанието си днес

Св. Синод определи опелото на преставилия се в Господа Ловчански митрополит Гавриил да се извърши на 24 ноември 2026 г. в катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“ в Ловеч.

От 9 часа ще бъде отслужена света Литургия, оглавена от наместника на Ловчанския епархийски престол – Врачанския митрополит Григорий. Опелото ще започне в 11 часа и ще бъде отслужено от Негово Светейшество Българския патриарх Даниил, архиереи от Св. Синод и епископи на БПЦ – БП. Погребението ще се извърши в двора на храм „Св. Троица“, Ловеч, където е и сградата на Ловчанската св. митрополия.

Вечна, блажена и светла да бъде паметта на преставилия се в Христа Господа Ловчански митрополит Гавриил!

Бог да го прости и упокои душата му в Своето Царство!