ПРИВЕТСТВИЕ

на Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил по повод празника Въведение Богородично и Деня на християнското семейство и православната християнска учаща се младеж

Обични в Господа братя и сестри,

На 21 ноември светата Православна църква тържествено чества Въведение на Пресвета Богородица в храма – празник, който ни изпълва с духовна радост и ни припомня величието на Божия промисъл за спасението на човешкия род. В празничните песнопения Църквата възхвалява Божията майка като „Пречист храм на Спасителя“, предизбрана от всички родове да стане обиталище на Христос – Царя и Бога на всички. С духовно умиление съпреживяваме въвеждането на Пресветата Дева в Йерусалимския храм и заедно с ангелските сили я прославяме като благодатна застъпница и молитвеница за целия човешки род.

Не случайно именно този светъл Богородичен празник е определен от светата ни Църква още през 1929 г. за Ден на християнското семейство и православната християнска учаща се младеж. Установена е благочестивата традиция на този ден деца, родители и учители заедно да пристъпват към Божия храм, да участват в празничното богослужение и да испросят Божието благословение за своите домове, за възпитанието и духовното израстване на младото поколение.

Семейството е първото и най-важно училище по любов, вяра и добродетел. В него човек се учи да обича, да прощава, да проявява милосърдие и да носи отговорност за ближния. Неслучайно в светоотеческата традиция християнският дом е наричан „малка църква“ – място, където чрез взаимната любов, молитвата и съзнанието за Божието присъствие се полагат основите на истински пълноценния човешки живот. Именно затова опазването и укрепването на българското семейство е не само обществена необходимост, но и наш общ духовен дълг.

С болка наблюдаваме изпитанията, пред които е изправено семейството в съвременния свят. През изминалата 2025 г. в България са регистрирани над 8200 развода – тревожно свидетелство за трудностите, които преживяват немалко наши сънародници. Наред с това обаче виждаме и множеството достойни примери на съпрузи и родители, които с търпение, взаимна подкрепа, вярност и жертвена любов преодоляват житейските изпитания и съхраняват благословеното от Бога единство на своя дом. Тези примери ни дават надежда и ни напомнят, че там, където има искрена любов, смирение и упование в Бога, има и сили за преодоляване на трудностите.

Във време на духовни и обществени предизвикателства сме призвани с още по-голяма отговорност да се грижим за възпитанието на нашите деца. Да им предаваме не само знания и умения, но преди всичко живия пример на християнската вяра, добротата, честността и любовта към Бога и ближния. Защото именно в семейството се изграждат онези нравствени устои, върху които се крепят както личният живот на човека, така и бъдещето на нашия народ.

Към всички православни семейства, родители, деца и младежи отправяме своето отеческо насърчение да не отслабват във вярата и молитвата, а с дръзновение да пристъпват „към престола на благодатта, за да получим милост и намерим благодат за благовременна помощ“ (Евр. 4:16). Да помним и уверението на светото Писание: „И ще Ме потърсите и ще Ме намерите, ако Ме потърсите от все сърце“ (Иер. 29:13). Нека във всички обстоятелства на живота ни наше упование бъде Господ, Който укрепява немощните, утешава скърбящите и благославя онези, които с вяра и любов изпълняват Неговата свята воля.

Нека светлият пример на Пресвета Богородица – на нейното смирение, чистота, послушание и всеотдайност на Бога – бъде постоянно вдъхновение за всички нас. По нейните свети молитви Господ да укрепява нашите семейства в единомислие и любов, да дарува мъдрост и търпение на родителите, да напътства децата и младите хора по пътя на истината и добродетелта и да благославя всеки дом с мир, разбирателство и духовна радост.

С особено удовлетворение приветстваме инициативата на вестник „Стандарт“ „Да! На българското семейство“, която представя достойни примери от живота на българските семейства, както и усилията на Църквата, обществените институции, местната власт и стопанските организации в подкрепа на семейството. Вярваме, че чрез популяризирането на тези добри примери се насърчава общественото съзнание за непреходната ценност на семейството като основа на нашия народ и залог за неговото бъдеще.

В деня на Въведение Богородично отправяме молитва към Всеподателя Бога, по застъпничеството на Неговата Пречиста майка, да съхранява българските семейства, да укрепява нашите деца и младежи във вярата и добродетелите и да дарува на целия ни народ мир, единство и благоденствие.

Божието благословение и Неговата велика милост да бъдат над всички нас!

† ДАНИИЛ

ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ