В Белоградчик отбелязаха Въведение Богородично
Семейството е дар и както всеки дар, той носи със себе си отговорности, каза кметът Боян Минков
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Семейството е дар и както всеки дар, той носи със себе си отговорности, каза кметът Боян Минков
Сред нашите предци е имало поговорка: „Въведение дойде и зимата донесе“
В противен случай можете да си навлечете неприятности
Какво се прави днес
Този празник трябва да ни послужи като пример, който да почерпим от възпитанието на бъдещата Божия Майка
Днес е Въведение Богородично
Днес е и Денят на християнското семейство и християнската младеж
Днес e Въведение Богородично или Ден на християнското семейство. Той е един от 12-те велики християнски празници, отбелязвани както от православието,...
София. Православната църква отбелязва днес Въведение Богородично. Празникът се чества и като Ден на християнското семейство. Въведение Богородично се...
Западно и средноевропейски митрополит Антоний Днес Светата ни църква чества празника Въведение Богородично. Когато Света Богородица навършила три год...
Дядо Кирил води Божествена литургия
София. Светият синод отмени традиционните концерти, посветени на празника Въведение Богородично. Причина за това решение е 40-дневният траур след смър...