Супа за 10 евро стресна актрисата Ирен Кривошиева. Тя е истински възмутена от цените в столицата и твърди, че в момента в Америка е по-евтино.

"Хора, какво става? 10 евро за една обикновена доматена супа в брънч на улица "Княз Борис" срещу спирката на 5-ицата?! Какви са тия цени?!", попита звездата от "Хотел Централ" и голяма любов на Стефан Данаилов в социалните мрежи.

"Най-скъпите домати кило може да са 5 евро. Е, една купичка супа се прави от един домат. Работила съм в Америка в ресторант все пак. Себестойността е няма и 1 евро", разясни Ирен Кривошиева.

Според нея в момента в България е по-скъпо дори от САЩ. Тя проверила и установила, че супите на брънчовете отвъд Океана в момента са между 7 и 9 долара.