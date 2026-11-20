"Не може да се премълчава вечно истината за убийството на брат ми Алексей Петров! Все някога ще излезе наяве нещо, все ще му дойде краят на това разследване, защото нищо още не е ясно." Това каза братът на убитият Алексей Петров - Огнян, пред "България днес". Той призна, че никой не го е известявал какво се случва с разследването, свързано с убийството на бившия бос от ДАНС.

Репорети потърсиха Огнян Петров по повод думите на министър Иван Демерджиев в интервю за онлайн канала "Дневен ред" на журналистите Миролюба Бенатова и Генка Шикерова. "Назад във времето има данни служители на МВР да са подпомагали укриването на доказателства, свързани с убийства. Част от убийствата смятам, че не са разкрити по причина, че служители на МВР тогава, към онзи момент, са подпомагали укриването на доказателства и са подпомагали укриването на извършителя", каза Демерджиев в интервюто си.

Вътрешният министър поясни, че не може да бъде по-конкретен, защото в момента МВР работи по случаите, за да може да бъде доказана тази дейност и виновните да понесат отговорност. По думите му не става дума за един или два случая, а за знакови убийства в цялата страна. От изявлението му стана ясно, че подозренията падат върху шефове на отделни структури в МВР, които са разследвали тези убийства.

"На нас нищо не ни казват. Нямаме информация, но явно министър Демерджиев има такава.

„ Ще се допитаме и до него за повече подробности и въобще какво се случва с разследването", уточни още братът на Алексей Петров - Огнян. Той все пак е благодарен, че правителството на Румен Радев има нагласа да тръгне случаят по убийството на брат му, тъй като досега само се "буксува" на едно място и нищо не се случва.

"Ние, неговото семейство, държим да бъдем информирани. Досега само ни казват, че продължават разпитите, но нищо ново няма", казва още Огнян Петров.

Братът на покойния Алексей Петров казва, че всеки ден си мисли за него и често си припомня случки, които двамата са имали като малки. "Тъжно е, защото с годините липсата му повече се усеща, не само за мен, но и за майка ми.

Тя, горката, продължава да пие хапчета по цяла шепа всеки ден

и да се надява поне на информация кой може да е убиецът на сина й. Какво да й кажем ние? Всеки ден ни пита: "Има ли нещо, няма ли, дайте да се обадим. Хванаха ли убиеца?". И ние мълчим", казва тъжно Огнян Петров.

Алексей Петров беше застрелян на 16 август 2023 г., докато се разхожда в гора в столичния кв. "Драгалевци", като МВР все още не е стигнало до извършителя на покушението. Знае се, че екзекуцията е извършена изключително прецизно.