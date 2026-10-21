Знаков роден бандит каза кой уби Алексей Петров

Иво Карамански, връзките между политиката и организираната престъпност, неразкритите убийства на знакови фигури от подземния свят и каналите за трафик на наркотици.

За всичко това проговори Благой Чакъров – Чакъра, едно от известните имена на криминалния свят от годините на прехода. В откровен разговор от затвора по NOVA той разказа за контактите си с влиятелни фигури от ъндърграунда и обясни защо според него самият той е останал жив.

„Иво Карамански беше голям човек. Беше силен, имаше големи политически протекции и правеше каквото си поиска – всякакви далавери. С наркотици обаче не се занимаваше“, заяви Чакъров.

По думите му той познавал отблизо сочения за Кръстник на българската мафия Карамански още от младежките си години. Двамата се сближили покрай спорта, тъй като и двамата се занимавали с кану-каяк.

Чакъра си спомни и любопитни подробности от отношенията им. Карамански често му поръчвал да купува вино и мезета, а когато изпивал повече вино, започвал да му разказва за хората от подземния свят.

Според Чакъров именно Карамански го предупредил да стои далеч от ВИС.

Той му обяснявал, че хората от групировката не са добри, и по тази причина Чакъра твърди, че никога не е работил с тях.

„Политиката и престъпността вървят ръка за ръка“

Една от най-сериозните теми в разказа на Чакъров беше връзката между държавната власт и организираната престъпност.

„Политиката и престъпността вървят ръка за ръка. Държавата уби големите босове, затова и досега са неразкрити“, заяви той.

Чакъра изрази и предположение, че зад убийството на Алексей Петров може да стоят представители на службите.

„Последният такъв случай е Алексей Петров – вероятно го убиха службите. Тези, които са знаели къде е, със сигурност не съм аз“, коментира Чакъров.

Тези твърдения представляват личната му версия за събитията и не са подкрепени с представени от него доказателства.

Според Чакъра убийството на Георги Илиев е било повратна точка за българския подземен свят.

Чакъра говори и за оцеляването си в годините, когато голяма част от влиятелните фигури в престъпния свят бяха убити.

„Оцелях вероятно, защото имах дълга 20-годишна присъда в затвора. Оцелях, защото грабех само с малката лъжица“, разсъждава той.

Чакъров твърди още, че никога не е поръчвал убийства, а единствено сплашвания.