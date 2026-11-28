МВР предупреди гражданите за опити за фишинг измами чрез текстови съобщения, изпращани от името на куриерски компании.

В съобщенията се посочва, че доставката на пратка е неуспешна поради непълни или неточни адресни данни. Получателите се приканват да отворят линк и да актуализират информацията за доставка в определен срок, като се предупреждават за начисляване на допълнителни такси или връщане на пратката.

Чрез създаване на усещане за спешност измамниците целят да подведат гражданите и да получат достъп до техните лични и финансови данни, допълват от полицията.

МВР призовава гражданите:

Не отваряйте линкове, получени чрез съмнителни съобщения.

Не отговаряйте на подобни съобщения.

Не предоставяйте лични и банкови данни, пароли и кодове за потвърждение.

Проверявайте статуса на очакваните пратки единствено чрез официалните канали на съответния куриер.

"В случай че сте предоставили банкови данни, незабавно се свържете с обслужващата ви банка. Бъдете бдителни! Не се доверявайте на съмнителни съобщения и не предприемайте прибързани действия", апелират още от МВР.