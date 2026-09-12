БНБ предупреждава: Измамници използват AI, за да точат банкови сметки! Ето какво да не давате
Фалшиви SMS-и, deepfake и „стая за възстановяване“ превръщат доверието ни в оръжие срещу самите нас
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Фалшиви SMS-и, deepfake и „стая за възстановяване“ превръщат доверието ни в оръжие срещу самите нас
БРА дава съвети как да се предпазим
Каква е разликата между фишинг, смишинг и вишинг атаките
Когато извършваме онлайн плащания, е добре да сме внимателни
Нова вълна измами
Каква е опасността
Предупрежденията са за предполагаеми злонамерени файлове в няколко приложения на Google Workspace
Нова измама се разпространява през Фейсбук, не се подлъгвайте да отваряте линка
Класическа класическа „фишинг“ атака по празниците
От няколко дни в мрежата се завъртяха фалшиви съобщения
Новата измама - фишинг и смишинг Кибератаките срещу банкови карти вече стават по-изобретателни и разнообразни. Едновременно с това не е изоставена и...
София. Нов опит за измама се завъртя в интернет. Хиляди хора получават писма в електронната си поща на английски език, в които пише, че хазната трябва...
Берлин. Лични данни на 2 млн. потребители са изтекли от сървърите на Водафон Германия, предаде Ройтерс. Хакери са получили достъп до имена, адреси и н...