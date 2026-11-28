„Провал е мек израз. Това е катастрофа на френската държава. Това е процес, който тече от години. Той не е започнал вчера в Марсилия“. Това заяви в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS бившият вътрешен министър и лидер на АБВ Румен Петков. Той коментира случилото се с българските футболни фенове във Франция и отправи остри критики към френските институции за липсата на адекватна реакция след нападенията в Марсилия.

По думите му случилото се е израз на отсъствието на държавата и на създаването на предпоставки за тежки посегателства срещу български граждани. Той обърна внимание на използваните при нападенията железни пръти, дървени сопи и мачете, както и на факта, че според него два дни след инцидента няма задържани.

Петков отправи критики и към поведението на френския посланик в България, като определи публичната ѝ позиция като "цинична". Той призова българските институции да реагират по-категорично и настоя за преосмисляне на статута на почетния консул на България в Марсилия. „Тя вчера не просто не изпълни ангажиментите и задълженията си да брани българския авторитет и българските граждани, а се включи в една доста скверна антибългарска кампания“, коментира бившият вътрешен министър.

Според него България е трябвало да поиска много по-настоятелно незабавно разследване и арести на виновните за нападенията. Петков изрази надежда, че българският посланик вече е посетил пострадалите сънародници в Марсилия.

Той коментира и казуса с прекратяването на кметския мандат на Благомир Коцев във Варна. Петков определи действията на ОИК като закъснели, но същевременно отправи критики към управлението на града и контактите на кмета с неформални местни лидери. „След като той легитимира такъв тип лидерство, след като обяснява собственото си поведение със съобразяването с подобно лидерство, този човек не би трябвало да бъде допускан да минава покрай общината, камо ли да влиза в нея“, заяви Петков.

Той постави въпроси и за имотите в района на Морската градина, като припомни предишни съдебни решения и обстоятелства около спорни имотни казуси във Варна.

Петков обърна внимание и на протеста на полицаите в центъра на София срещу замразените им възнаграждения. Той заяви, че освен въпроса за заплатите трябва да бъде поставен и проблемът с недостига на служители в МВР. „Първият въпрос е: защо има 4600 души некомплект? И това са главно свободни бройки за униформени полицаи“, посочи Петков.

Според него сериозният кадрови недостиг и лошата атмосфера в системата са проблеми, които не могат да бъдат решени единствено с разговор за възнагражденията. „Тези хора знаят, че няма да отидат със семействата си на празник, защото ще трябва да пазят нас и нашите семейства“, подчерта той.

Петков припомни и кадровите сътресения в МВР през 2009 г., когато по думите му средният ешелон на системата, съставен от най-подготвените служители, е бил принуден да напусне. „Всички ние като общество сме съучастници в обидата на тези хора, които са взели най-трудното решение - да лишат близките си от себе си, за да пазят нас“, изтъкна той.