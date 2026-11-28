Областният координатор на ГЕРБ във Варна Стоян Петков отправи остри критики към управлението на кмета Благомир Коцев в интервю за Радио Варна. Според него случващото се през последните месеци в общината показва натрупване на сериозни управленски проблеми, които вече водят до открити конфликти между кметския екип и част от хората и организациите, подкрепили Коцев по време на местните избори.

По думите на Петков още след изборите е станало ясно, че около новото управление са се формирали различни политически и обществени групи, които впоследствие са започнали да се дистанцират от кмета. Той даде като пример избора на председател на Общинския съвет, както и последвалите политически конфликти около бюджета и ключови решения на местната власт.

Според него в момента стават видими причините за разрива между Благомир Коцев и част от неговите бивши съюзници.„В политиката всеки носи отговорност за своите действия и бездействия. Очевидно е, че са били давани обещания, които впоследствие не са изпълнени. Именно това е в основата на развалените отношения между кмета и хората, които са го подкрепяли“, заяви Петков.

Една от основните критики на областния координатор на ГЕРБ е свързана с работата на общинската администрация и по-конкретно с обработването на инвестиционните преписки. По думите му към момента има множество забавени процедури, свързани с устройството на територията и строителството, като част от документите месеци наред не получават развитие.Според него това създава напрежение както сред бизнеса, така и сред гражданите, които очакват решения по конкретни казуси.

Стоян Петков заяви, че предизборните обещания за нов подход към устройственото планиране и ограничаване на презастрояването не са получили реално развитие. Той посочи като пример няколко спорни казуса, свързани с устройственото планиране на града, и изрази мнение, че администрацията не е успяла да предложи ясна визия за развитието на Варна.

Според него проблемите не се изчерпват само с устройственото планиране. Той коментира и изпълнението на инфраструктурните проекти в града, като отбеляза, че голяма част от проектите, които в момента се реализират, са подготвени още по време на предходното управление.

Пасев заяви, че не вижда достатъчно нови инициативи, които да са започнати и реализирани изцяло от настоящия екип на общината. Като единствен пример за нов проект той посочи ремонта на пътя към село Долище.

Според него администрацията не е използвала в достатъчна степен възможностите за държавно финансиране през последните две години и така е пропуснала шанс за ускорено изпълнение на важни инфраструктурни дейности.

Стоян Петков коментира и предстоящото разглеждане на казуса в съда след решението на Общинската избирателна комисия.Той подчерта, че членовете на комисията са независими в решенията си и носят лична отговорност за действията си, независимо че са избрани по партийни квоти.

„Най-добрата защита на едно решение е решението на българския съд“, каза той и призова да се изчака окончателното произнасяне на магистратите.

По повод призива на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов представителите на партията в Общинската избирателна комисия да подадат оставки, Петков заяви, че членовете на комисията сами ще преценят своите действия и че никой не може да ги принуди да вземат определено решение.

На въпрос дали според него Благомир Коцев трябва да остане кмет на Варна, той заяви, че при наличието на толкова много обществени и политически скандали оставката би била логичен политически ход.

В края на разговора бе засегната и темата за бъдещите местни избори. Попитан дали би бил кандидат на ГЕРБ за кмет на Варна, Стоян Петков отказа да коментира персонални кандидатури и подчерта, че е прекалено рано за подобен разговор.Според него по-важният въпрос е какъв трябва да бъде профилът на бъдещия градоначалник.„Кметът трябва да познава администрацията, да разбира работата на Общинския съвет, да има професионален опит и най-вече да разполага със силен екип. По-важно от това кой ще е кандидатът е кои ще бъдат хората около него“, заяви Петков.

Той изрази надежда, че събитията от последните месеци няма да отблъснат гражданите от изборния процес, а напротив - ще доведат до по-висока избирателна активност.По думите му именно активното участие на варненци в местната политика е най-сигурният механизъм за по-ефективен обществен контрол и по-добро управление на град