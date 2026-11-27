Надявам се да постигнем консенсус относно определени мерки, свързани с ограничаването на достъпа до социалните мрежи на младежите в по-неосъзната възраст. Това заяви вицепремиерът Иво Христов в отговор на въпрос от Анна Бодакова ("Демократична България") какви мерки ще бъдат предприети от Централната комисия и на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните спрямо децата, участвали в случая на блудство над непълнолетно момиче в София.

Христов посочи, че мерки за ограничаване на достъпа на младежи до социалните мрежи вече са факт в много страни с развити демокрации.

„Аз съм от поколението, което не обича забраните, тъй като сме расли сред забрани и знаем, че те не работят добре, но от друга страна ние сме свидетели на вълна от насилие сред младежите“, посочи той.

„За мен ужасяващи са не само деянията, а и целият този ексхибиционизъм на злото, който настоява да се заснеме, да събира лайкове, целият този нарцисизъм на злодеите, които се хранят от публичното внимание, от насилието, което са извършили, документирали и качили“, коментира Иво Христов.

„Действително живеем в свят, в който истината често е на видео, но процедурите на закона задължават да се изчака точен сигнал, точно установяване на извършителите. Няма как комисията за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните да действа произволно“, заяви вицепремиерът.

„Към настоящия момент в администрацията на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни не е постъпила официална информация за лицата, участвали в случая от нощта на 31 октомври срещу 1 ноември 2026 г. в София, нито за лица, привлечени като обвиняеми“, информира Иво Христов.

Той посочи, че Централната комисия е извършила служебна проверка за постъпилите сигнали по случая, като е установено, че на 20 ноември секретарят на местната комисия в район "Надежда" е участвала в координационна среща по покана на дирекция "Социално подпомагане" на район "Сердика", на която е решено да бъде извършено социално проучване на потребностите на пострадалите деца и да се оцени родителският капацитет.

Предвидено е също консултиране на децата и семействата, и насочване към услуги за психологична подкрепа, добави той. В останалите местни комисии в София няма данни за сигнали, свързани със случая.

Вицепремиерът каза, че Централната комисия ще поиска от СДВР информация за малолетните и непълнолетните лица, за които са установени данни за участие в случая, по който в момента тече разследване.

„След получаването ѝ Комисията ще даде указания на компетентните местни комисии да проверят дали с тези деца е работено досега и какви мерки са предприемани. При необходимост ще бъдат изготвени индивидуални планове за работа със съдействието на детските педагогически стаи, службите за закрила на детето и училищата“, добави той.

„За предотвратяване на подобни случаи Централната комисия ще обсъди с МВР, училищата и службите за закрила на детето мерките за своевременно сигнализиране при насилие и системни отсъствия, за контрол по спазването на изискванията за придружаване на деца на обществени места в късните часове и за превенция на употребата на наркотични вещества сред подрастващите“, каза Христов.