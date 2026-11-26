Един момент на разсеяност едва не струва на Благо Банчев 18 000 евро. Мъжът забравил чантата с парите и личните си документи върху автомобила си и потеглил по пътя между Свети Влас и Слънчев бряг. Това, което последвало обаче, му дало повод да промени отношението си към българската полиция.

Само за около два часа служители на Районното управление в Несебър успели да открият чантата и да върнат парите на собственика им.

За случилото се разказа самият Банчев в публикация във фейсбук групата „Несебър“, в която изрази благодарността си към служителите на МВР.

Около 6:40 часа сутринта на 25 ноември мъжът потеглил с автомобила си, без да забележи, че е оставил чантата върху него. В нея имало лични документи и сумата от 18 000 евро.

„Просто не знаех къде се намирам. Никога не съм мислил, че ще бъдат намерени парите и документите в чантата“, разказва Банчев.

Полицаите, които върнаха надеждата

След като мъжът подал сигнал в полицията в Слънчев бряг, дежурният офицер Тодоров и началникът на „Криминална полиция“ Атанас Стамболиев незабавно се заели със случая.

Полицаите Халил Халил и Радостин Топалов успели да открият чантата и да върнат изгубената сума.

„Голяма благодарност от мен и близките ми на всички тези млади момчета полицаи за помощта, която ми оказаха“, пише мъжът.

Благо Банчев признава, че преживяното е променило представата му за служителите на реда.

„Досега не съм вярвал много на полицията, но благодарение на тези полицаи и екип вярвам, че има достойни хора в МВР“, споделя той.