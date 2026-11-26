Казанлък отново ще бъде средище на хоровото изкуство с IX Национален хоров фестивал „Петко Стайнов“ 2026, който ще събере на една сцена хорови формации от различни краища на България и гости от чужбина.



Сред членовете на комисията, която ще оцени участващите хорови състави, е Негово Високопреосвещенство Старозагорският митрополит д-р Киприан. Председател на комисията е проф. д-р Весела Гелева – диригент и ръководител на катедра „Музикална педагогика и дирижиране“ в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив.



В състава на журито влизат още арх. Петко Стайнов – председател на Фондация „Академия Петко Груев Стайнов“, д-р Стефания Русева – хоров диригент и асистент по хорово дирижиране в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ – София, Дора Кошева – диригент на смесен хор „Севтополис“, и Мариана Мъгева – музикален педагог, инструменталист и вокален специалист.



Фестивалният хоров концерт ще се състои на 28 ноември от 16:00 часа в Исторически музей „Искра“. В него ще участват студентски хор „Младост“ към Бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“, смесен камерен хор „Свиленград“, смесен хор „Славей“ от Харманли, хор „Бонка Големанова“ от Ботевград, хор „Железни струни“ от Разград, Пловдивски младежки хор „Отепене“, Първи български хор „Янко Мустаков“ от Свищов и хорът за традиционна музика „Хронис Айдонидис“ от Гърция.



Музикалните празници „Петко Стайнов“ се провеждат в Казанлък от 27 ноември до 1 декември с поредица от концерти, прожекции и събития, посветени на големия български композитор Петко Стайнов и 130 години от неговото рождение.



Събитието се реализира благодарение на фестивалния директор Младен Станев и община Казанлък.



Всички концертни прояви са с вход свободен!

