С решение на Общински съвет – Казанлък сградата на ул. „Бачо Киро“ № 5, позната като бившето Учителско барче, получава ново обществено и културно предназначение. Христовата къща ще се превърне в „Къща на международното културно сътрудничество – Христо Христов“ – център за културен обмен и партньорство между Казанлък и побратимените му градове.



Новото предназначение е свързано с личността на Христо Христов – виден казанлъшки търговец, розопроизводител, общественик и кмет на града, допринесъл за развитието на културните връзки между България и Франция.



В къщата ще се организират срещи с чуждестранни делегации, изложби, литературни вечери, образователни и езикови инициативи, представяния на културата и традициите на побратимените градове. Предвижда се и постоянен исторически кът, посветен на Христо Христов, както и „Салон на побратимените градове“.



Чрез взетото решение историческата къща получава нов шанс да се превърне в живо пространство за култура, общуване и международно сътрудничество, което свързва Казанлък със света.