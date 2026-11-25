Двете кандидатури на медицински сестри от МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ – Казанлък, са одобрени във втория етап на програмата за финансово подпомагане на лекари специализанти и специалисти по здравни грижи за 2026 година, финансирана от Община Казанлък.



Днес Пенка Бориславова Говедарска и Анета Иванова Лолова бяха посрещнати в Община Казанлък от кмета Галина Стоянова и заместник-кмета Сребра Касева, за да получат своите стипендии.



Пенка Говедарска работи в хирургичното отделение на казанлъшката болница. Преди да избере пътя на медицината, в продължение на седем години е работила като санитар в същото лечебно заведение. Именно там открива своето призвание и решава да продължи професионалното си развитие като медицинска сестра. Вече втора година следва тази специалност, като съчетава обучението с работата си в болницата. Споделя, че обича професията си безкрайно и не може да си представи да работи на друго място.



Анета Лолова е част от екипа на нервното отделение. По време на пандемията от COVID-19 става доброволец в отделението и тогава разбира, че грижата за пациентите е нейното призвание. Малко по-късно започва обучението си за медицинска сестра, а днес вече е четвъртокурсничка. Пътят ѝ изисква много усилия и отдаденост – съчетава работата на смени в болницата с ежедневно пътуване до университета в Стара Загора, включително след нощни дежурства. Въпреки трудностите никога не е помисляла да се откаже, защото носи професията в сърцето си.



Двете жени са пример за професионална отдаденост, постоянство и истинско призвание. Техните истории показват колко важни са хората, които избират да останат в здравната система, да се развиват и да посвещават труда си на грижата за другите.