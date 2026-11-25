В съвместна инициатива с Инър Уил Клуб Казанлък Роза Алба Община Казанлък ще освети сградата си в оранжево по повод 25 ноември – Международния ден за премахване на насилието над жени. Оранжевият цвят е символ на надеждата за бъдеще без насилие.



Инициативата е част от международната кампания „16 дни на активизъм срещу насилието, основано на пола“, която насочва общественото внимание към необходимостта от превенция, защита на пострадалите и активни действия срещу всички форми на насилие.



С този символичен жест Община Казанлък и ИУК Казанлък Роза Алба заявяват общата си ангажираност за каузата и необходимостта от общество, основано на уважение, равнопоставеност и сигурност.



Община Казанлък последователно подкрепя инициативите и общественополезните каузи на женските клубове и организации в града, като оказва необходимото съдействие за тяхното реализиране чрез осигуряване на подходящи пространства за дейността им, организационна подкрепа и партньорство.

