Тази година беленският фолклорен фестивал „Беленско хоро“ доказа своя потенциал и значимост ставайки част от Националния културен календар за 2026 г. с национални прояви, чествания на събития и бележити дейци в областта на културата. НЧ „Трудолюбие 1884“ гр. Бяла надгражда инициативата с изпълнението на проект „Беленско хоро“ реализиран с финансовата подкрепа на Министерство на културата в размер на 77368,17 евро.

Петото издание на самия фестивал традиционно се проведе на 26 септември на лятната сцена на Архитектурен комплекс „Колю Фичето“. В конкурсната му програма участваха над 400 изпълнители от 30 състава към читалища, училища и музикални школи от цялата страна.

Събитието обаче се надгражда с провеждане на национален ученически конкурс за стихотворение и рисунка „И хорото се захвана, буйно се върти“ и създаване на музикално-танцов спектакъл „Беленско хоро“, чиято премиера ще бъде на 17 декември в салона на читалището. Цялостната концепция е вдъхновена от историята свързана с тържественото посрещане на руския император Александър II в Бяла след Освобождението на селището от османско иго на 5 юли 1877 г. и посланията, които Иван Вазов завещава в стихотворението си „Царят в Бяла“ (посветено на този исторически момент).

Заглавието на конкурса заимства стихове от творбата на Вазов и очаква детското въображение да се развихри върху по-общото значение, символика и обединителна сила на българското хоро. Конкурсът е разделен в три възрастови категории (I – IV клас; V - VII клас; VIII - XII клас). Творбите могат да бъдат предавани на място или по куриер на адрес: гр. Бяла, обл. Русе, пл. „Екзарх Йосиф I” №9 за НЧ „Трудолюбие 1884“ гр. Бяла или на e-mail: [email protected] – с краен срок: 10 декември 2026 г. Резултати и награди ще бъдат обявени на 17 декември 2026 г.

Цялостната хореография и сценография на спектакъла се базират на автентични хърцойски мотиви характерни за беленския край. Естествена е и връзката с живата фолклорна традиция, която пази ежегодното провеждане на фестивала. В спектакъла ще участват самодейните състави при НЧ „Трудолюбие 1884“ гр. Бяла – ФА „Жарава“, ДВГ „Зорница“ и ГАФ „Хърцойки“. Техните облекла ще бъдат по модел на автентична хърцойска носия – изработени в изпълнение на проекта. Така и фондът на читалището ще бъде обогатен със 110 носии отразяващи местните фолклорни специфики. Озвучаването на спектакъла също ще бъде обезпечено с новозакупена техника и оборудване по проекта.

В деня след това събитие ще бъдат проведени открити уроци с преподаване на традиционни народни танци и хора от беленския край.