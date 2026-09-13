Цяла България говори за една абитуриентка от Благоевград (СНИМКИ)
Роклята й предизвика фурор в мрежата
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Роклята й предизвика фурор в мрежата
Облякоха кукла Барби в традиционна носия
Момата Барби е българка, "родена" в Белгия, в дома на Диана Петрова
Апашите се опитали да подпалят читалището
В специално обръщение за българските медии Георгиева благодари за подкрепата
Николая Димитрова от Трявна смая социалните мрежи с уникалния фолклорен тоалет, с който е отишла на бала си. Красивата рокля я направи "Мис Абитуриент...
Зам.-председателят на ГЕРБ Цветан Цветанов бе гост на празника на традиционните родопски ястия в Златоград днес. С него бяха и евродепутатът Владимир...
Борис Вангелов има народна носия, облича я за празници Новият шеф на ДАБЧ завършил право и история, пее македонски песни Щом нашите дядовци са могли...
Съпредседателите на Патриотичния фронт НФСБ-ВМРО Валери Симеонов и Красимир Каракачанов присъстваха на откриването на фестивала на народната носия в м...
Москва. Венета Кръстева, "Мис България 2013", обра овациите в състезанията за националeн костюм в Москва преди финалите на конкурса "Мис Вселена". Наш...