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"Мис Абитуриeнтка" с носия

"Мис Абитуриeнтка" с носия

Николая Димитрова от Трявна смая социалните мрежи с уникалния фолклорен тоалет, с който е отишла на бала си. Красивата рокля я направи "Мис Абитуриент...

31 май | 21:45
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