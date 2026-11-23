Кметът на Русе Пенчо Милков се срещна с председателя на Народното събрание Михаела Доцова по време на посещението ѝ в крайдунавския град. В разговора участваха председателят на Общинския съвет акад. Христо Белоев и заместник-кметовете Здравка Великова, Енчо Енчев, Димитър Недев, Никола Лазаров и Борислав Рачев.

Основен акцент в срещата бяха отношенията между държавната и местната власт и необходимостта от добро съответствие между отговорностите, които общините изпълняват, и ресурсите, с които разполагат. Обсъдени бяха финансовото обезпечаване на възложените на общините дейности, възможностите за по-активно участие на гражданите в местното управление и подобряването на обмена на опит между институциите.

Михаела Доцова подчерта, че кметовете имат най-пряк контакт с гражданите, а работата им изисква висока степен на отговорност и способност за намиране на решения по широк кръг от обществени въпроси. Според нея е важно местната власт да има необходимите инструменти и възможности да отговаря на тези очаквания.

Кметът акцентира върху необходимостта държавата и местната власт да бъдат партньори. „Само когато съчетаем близостта на общините до гражданите с възможностите на държавата, можем да постигаме резултати, които променят средата и създават перспектива за развитие“, каза Милков.

В разговора бяха разгледани и конкретни законодателни въпроси, свързани с възможни промени в Закона за гражданското въздухоплаване, необходимостта от своевременно приемане на подзаконовата нормативна уредба в областта на правата на хората с увреждания, както и прилагането на Закона за обществения транспорт и свързаните с него наредби.

Председателят на Народното събрание подчерта значението и на постоянния диалог с органите на местното самоуправление. „Русе е изключителен град със свой характер, дух и култура. Развитието му зависи и от доброто взаимодействие между държавата и местната власт. Кметовете познават най-добре проблемите на хората и затова като председател на Народното събрание се стремя да съдействам за законодателни решения, които улесняват работата на общините“, каза Михаела Доцова.

От своя страна акад. Христо Белоев запозна председателя на парламента с дейността на Общинския съвет и ролята му при приемането и актуализирането на местната нормативна уредба.

Визитата на Михаела Доцова в Русе включваше и откриването на фотодокументална изложба в Регионална библиотека „Любен Каравелов“, посветена на 35-ата годишнина от приемането на Конституцията на Република България. Експозицията е организирана от Народното събрание по инициатива на неговия председател. Чрез архивни фотографии и документи тя проследява процеса по създаването на основния закон на съвременна България.