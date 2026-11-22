37-годишният инфекционист е петият изписан пациент от общо шестимата пострадали, приети в болницата след трагичния инцидент на 10 ноември. Подобрява се и състоянието на най-тежко пострадалия – 62-годишен румънски гражданин.
13 дни след тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“ 37-годишният лекар инфекционист д-р Селехаттин Акча се прибира у дома. След три сложни операции и денонощни грижи на екипите на МБАЛ „Сърце и Мозък“ – Бургас състоянието му позволява да продължи възстановяването си извън болницата.
Още при постъпването му са установени множество тежки счупвания на горните и долните крайници. Незабавно е извършен цялостен скенер на тялото, който, заедно с допълнителните изследвания, установява фрактури в областта на лакътната става, предмишницата и коляното. След бърза оценка от реаниматорите и стабилизиране на състоянието му е взето решение за спешно оперативно лечение.
Трите операции са изключително сложни заради високоенергийния характер на травмата, множеството многофрагментни счупвания и засягането на няколко крайника. Екипът на Клиниката по ортопедия и травматология извършва интервенциите поетапно, за да ограничи допълнителния травматичен стрес върху организма на пациента. По време на операциите са поставени специализирани ортопедични импланти, които осигуряват стабилност на костните фрагменти и създават предпоставки за по-ранно раздвижване и по-бързо функционално възстановяване.
Решаващи за успешното лечение са бързите и координирани действия на екипите от Спешното отделение, Реанимацията и Клиниката по ортопедия и травматология. Пред д-р Акча предстои продължителна рехабилитация, която вече може да се провежда извън болнична среда.
Преди изписването си лекарят изказа искрена благодарност към всички, които са били до него през тежките дни – от реаниматорите и ортопедите до медицинските сестри и санитарите. Особено признателен е и на медицинска сестра от Отделението по гастроентерология на „Сърце и Мозък“ – Бургас, която пътувайки към болницата за работната си смяна, се оказва на мястото на тежката катастрофа. Тя е първият човек, който достига до д-р Акча и му оказва помощ, още преди пристигането на екипите на Спешна медицинска помощ.
„Радвам се, че д-р Акча се прибира у дома и че след всичко преживяно ще може да се възстанови и отново да лекува своите пациенти. Благодаря от сърце на екипите на „Сърце и Мозък“ – Бургас, които се грижеха за него денонощно, със същата отдаденост, с която посрещат всеки пациент, потърсил помощ при нас. Искрено съм благодарна и на всички, които му вдъхваха кураж през тези трудни дни – на кмета на Бургас, на генералния консул на Република Турция и на колегите му от болницата, в която работи. Убедена съм, че тази комплексна високопрофесионална медицинска и човешка грижа допринесе за възстановяването му“, коментира д-р Ембие Азис, генерален административен директор на Българския кардиологичен институт, част от който е МБАЛ „Сърце и Мозък“ -Бургас.
Припомняме, че след катастрофата на 10 ноември в болницата са приети шестима пострадали. Четирима от тях вече са изписани, а д-р Акча е петият, който се прибира у дома.
Добри новини има и за шестия, най-тежко пострадал пациент - 62-годишен румънски гражданин, който постъпва с опасност за живота и прекарва дни наред в медикаментозна кома. Благодарение на усилията на медицинските екипи той вече е изведен от реанимацията и е преместен в Отделението по гръдна хирургия. Състоянието му се подобрява с всеки изминал ден.
Екипът на „Сърце и Мозък“ – Бургас вярва, че съвсем скоро ще може да сподели още една добра новина, че всички шестима пострадали са изписани.
Изписват пациент от катастрофата на Тракия
13 дни след тежката катастрофа на АМ „Тракия“: Д-р Селехаттин Акча се прибира у дома след три сложни операции в „Сърце и Мозък“ - Бургас
37-годишният инфекционист е петият изписан пациент от общо шестимата пострадали, приети в болницата след трагичния инцидент на 10 ноември. Подобрява се и състоянието на най-тежко пострадалия – 62-годишен румънски гражданин.
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