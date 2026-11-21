Десет семейства от ДГ „Слънчице“, с директор Сабрие Петрова, отбелязаха Деня на християнското семейство с обща инициатива с община Казанлък в зеленчуковите оранжерии в село Долно Изворово.



Родители и деца засадиха общо 70 лозички, превръщайки празника в споделен семеен момент, посветен на живота, единството и грижата за бъдещето.



В инициативата се включиха десет семейства, някои от които с двете си деца.



Всеки участник получи поздравителен адрес от кмета на Община Казанлък Галина Стоянова и подарък – купа с коледни мотиви.



В поздравителния адрес Галина Стоянова отправя пожелания за здраве, обич и благоденствие към всички семейства, в домовете им винаги да има топлина, разбирателство и детски смях, а децата да растат с любов, доброта и уважение към семейните ценности.



„Благодаря ви, че избрахте да споделите този светъл празник с нас!“, се казва още в поздравлението на кмета.

