Кметът на Етрополе инж. Владимир Александров получи от Даниел Панов отличието на Община Етрополе за юбилейното 20-о издание на Празника на етрополските зетьове. Общината спечели приза „Община с успешно реализирани фестивални събития“ в категория „Туризъм“ на престижните награди за бизнес и туризъм Bright Awards 2026 – Winter Edition. Тържествената церемония се състоя на 19 ноември в зала „София“ на хотел „Маринела“ в столицата.

По време на церемонията празникът бе посочен като пример за това как една местна традиция, съхранена с чувство за хумор, може да привлича гости и да се превърне в туристическа атракция. При получаването на статуетката кметът разказа и за личната си връзка с празника.

„Има страшно много празници в цял свят, но един-единствен е празникът на етрополските зетьове. Това е уникално попадение за награда, защото и аз самият съм етрополски зет и съм пил вода от Зоровската чешма. Елате в Община Етрополе, заповядайте!“, заяви инж. Владимир Александров.

Кметът припомни 55-годишната история на празника, създаден от Николай Коев – Кофето, и разказа, че през 80-те години негов почетен председател е бил актьорът Григор Вачков. С присъщото за празника чувство за хумор инж. Александров се причисли към „завряните зетьове“ и сподели две от крилатите фрази на основателя. „Желязото се кове, докато е горещо, а зетят – докато изстине“ и „Зетят е оцелял, защото е мълчал“.

По повод 55-годишнината от създаването на празника тази година в Етрополе бе открит паметник на Николай Коев – Кофето, дело на скулптора Краси Ангелов и архитект Константинов. Историята на празника бе разказана и в нов документален филм.

На същата церемония Сибила Кусева, ПР на Община Етрополе, бе отличена с наградата „ПР на годината“. Тя благодари за отличието и за доверието и подчерта, че наградата е признание за работата на целия екип.