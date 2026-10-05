"Да спасиш облаците" идва в Етрополе

На 9 октомври от 17:30 часа в Конферентната зала на комплекс „Етрополия“ Община Етрополе кани жителите и гостите на града на среща с писателя и журналист Нина Александрова и нейния роман „Да спасиш облаците“.

Книгата разказва история, вдъхновена от действителни хора и събития, в която съдбите на две семейства се преплитат между Сирия и България, войната и мирния живот, загубата и надеждата. Това е роман за дома, който можеш да изгубиш за миг, за любовта, която преминава граници, и за човешката сила да започнеш отначало.

Особено въздействащ е фактът, че зад художествения разказ стои и документална достоверност. Нина Александрова е журналист с дългогодишен опит, а романът се основава на действителни хора и събития. В него реалността на войната се среща с художествената литература, за да разкаже не толкова за политиката и границите, колкото за човека, който изведнъж може да изгуби познатия си свят и да бъде принуден да потърси нов дом под чуждо небе.

Романът вече привлече сериозен читателски интерес, като по време на „Алея на книгата“ в София се нареди сред Топ 5 на най-търсените заглавия на издателство „Лемур“. Тази книга не разказва просто история, тя ни карат да погледнем по различен начин на чуждата съдба, на семейството, на мечтите и на онези невидими битки, които всеки човек води в себе си.