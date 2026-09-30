Кметът инж. Владимир Александров получи престижното отличие "Инвестиции и растеж" в национален конкурс

Кметът на Община Етрополе инж. Владимир Александров бе отличен в престижния конкурс „Кмет на годината 2026“ в категория „Инвестиции и растеж“ за общини с население под 20 000 жители. Това е третото му поредно отличие от конкурса, като предходните години бе награден в категориите „Кмет на гражданите“ и „Спорт и младежки политики“. Интересното е, че той е сред малкото кметове, които още в първия си мандат три последователни години печелят доверието на хората в националния конкурс.

Наградата връчи Мартин Георгиев, изпълнителен директор на „Електрохолд Трейд“. Той посочи, че като енергийна компания дружеството добре познава усилията, необходими за постигането на устойчив растеж и привличането на инвестиции.

„Това е една от най-важните категории, защото пряко въздейства върху живота на гражданите“, заяви инж. Владимир Александров. В словото си кметът подчерта, че истинският смисъл на инвестициите е в промяната, която носят в живота на хората – в по-добрата среда за децата, достъпа до качествени услуги, грижата за здравето и увереността, че бъдещето може да се гради в Етрополе.

През последните години общината насочи усилия към обновяването на детските градини и учебните бази на всички училища, подобряването на спортната и градската среда и опазването на паметниците, които съхраняват историята и духа на Етрополе. „Развитието означава не само да изграждаме новото, а и да съхраняваме онова, което ни свързва с нашите корени“, каза кметът.

Сред важните инвестиции той открои и грижата за здравето – подкрепата за здравни инициативи и профилактични прегледи, които дават възможност на хората навреме да потърсят специалист и да обърнат внимание на здравословното си състояние.

В словото си Александров постави акцент и върху пречиствателната станция за питейни води, която е един от най-важните проекти за общината.

„Етрополе доказа, че може да се утвърждава на национално ниво със своята работа, партньорства и резултати. Днес общината расте и се развива, привлича интерес и създава нови възможности“, заяви още кметът по време на тържествената церемония в столицата. Той посочи, че се подготвят следващите проекти и се търсят нови партньорства, за да продължи развитието на общината.

В края на словото си Владимир Александров благодари на гражданите за доверието и високите очаквания, на екипа на Общината за всекидневните усилия и на партньорите от бизнеса и институциите.