Етрополе се движи! Бъди #BeActive!

Община Етрополе ви кани да станете част от „#BeActive спортно събитие“ 2026 – два дни, посветени на спорта, движението, здравето и активния начин на живот. С инициативата Общината ще кандидатства в Националното състезание „#BeActive спортно събитие“ 2026, което се провежда под патронажа на министъра на младежта и спорта.

Събитието е поредната мащабна спортна инициатива на кмета на Община Етрополе инж. Владимир Александров и общинското ръководство, с която продължават последователните усилия за създаване на повече възможности за спорт, движение и активен начин на живот. Специален акцент в тази политика са децата и младите хора – тяхното здраве, физическа активност и изграждането на трайни навици за движение и спорт още от най-ранна възраст.

През последните години Етрополе все по-уверено утвърждава името си като община, в която спортът има важно място. Мащабните инициативи, подкрепата за спортните клубове и младите таланти, инвестициите и отличията, които Общината получава в тази сфера, са признание за последователната политика на кмета инж. Владимир Александров. А предстоящият спортен уикенд има амбицията да надгради постигнатото и да се превърне в едно от най-мащабните и запомнящи се спортни събития в Етрополе – истински празник на движението, който да събере целия град.

Защото грижата за спорта не е само инвестиция в бази, клубове и събития. Тя е инвестиция в здравето на децата и в бъдещето на Етрополе.

Съорганизатори са Клуб „Спорт и здраве – Етрополе“, „Клуб на миньора и минното дело при Елаците-Мед – Етрополе“ и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

## 26 септември – Велопоход от 10:00 часа

Нека заедно дадем старт на спортния уикенд с движение, добро настроение и незабравими емоции! Велопоходът е чудесна възможност да бъдем активни, да спортуваме и да споделим това преживяване с близки и приятели.

Предизвикателството към вас е да участвате със семейството! Нека покажем на децата с личния си пример, че движението може да бъде едновременно здраве, удоволствие и време, прекарано заедно.

## 27 септември – #BeActive Спортно събитие в Парк „Езерото“ от 10:00 часа

Очакват ви:

* Еко крос по специално обозначено трасе;

* Спортни шатри, в които представители на спортните клубове на територията на Община Етрополе ще представят различните спортове;

* Демонстрации и възможност да научите повече за любимия си спорт или да откриете ново предизвикателство.

Подготвяме много изненади, спортни предизвикателства и емоции, с които искаме да превърнем парк „Езерото“ в голямата спортна сцена на Етрополе!

Събитието е за всички – деца, младежи, родители, баби и дядовци, спортисти и любители на активния начин на живот!

Желаещите да се включат могат да се регистрират предварително и чрез нашата онлайн форма за регистрация:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSev6KnnABNb1ibAAvr3MomhWhDFW-znZLmkMyI3kT3DCXIu8w/viewform

Етрополе има своите спортни традиции, своите талантливи деца и своите шампиони. Амбицията на ръководството на Община Етрополе е тази традиция не просто да бъде запазена, а да бъде надграждана – с още повече възможности за спорт, още повече деца на спортните площадки и още повече поводи Етрополе да бъде разпознавано и отличавано като град на активните хора.

Не е важно колко бързо ще стигнеш.

Важно е да направиш първата крачка!

Ела, включи се и бъди активен!

Етрополе се движи!

Бъди #BeActive!