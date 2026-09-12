Етрополе се движи! Бъди #BeActive!
Събитието е поредната мащабна спортна инициатива на кмета на Община Етрополе инж. Владимир Александров
Следете всички новини, анализи и коментари за #beactive. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Събитието е поредната мащабна спортна инициатива на кмета на Община Етрополе инж. Владимир Александров
Министърът на младежта и спорта Красен Кралев обяви, че Европейската седмица на спорта #BeActive е имала голям успех. Той стори това вчера в Русе, къд...
Над 70 спортни събития в София и страната организира Министерството на младежта и спорта в партньорство с общини, спортни клубове, младежки организаци...