Откриват бюст-паметник на Христо Ботев в Етрополе

Бюст-паметник на Христо Ботев ще бъде официално окрит в град Етрополе по случай 150 години от гибелта на великия български поет, публицист и революционер и неговата чета.



Церемонията ще се състои на 15 септември 2026 г. (вторник) от 11:00 часа пред ОУ "Христо Ботев" - гр. Етрополе, чиято

сграда е обявена за паметник на културата. Образът на Ботев ще остане там, където поколения деца получават своето образование и израстват с името и заветите на една от най-светлите личности в българската история.



Създаването на паметника е по идея на кмета на Община Етрополе инж. Владимир Александров, с благородната подкрепа на проф. дтн инж. Цоло Вутов и с даренията на Геотехмин, Елаците-Мед, Геострой и Геотрейдинг по благотворителната програмата „Българските добродетели".