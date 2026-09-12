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3-метров Рейгън в Южния парк

3-метров Рейгън в Южния парк

3-метров бюст-паметник на 40-ия американски президент Роналд Рейгън ще посреща гостите на Южния парк в София. Той ще бъде поставен в началото на едно...

30 март | 22:05
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