Откриват бюст-паметник на Христо Ботев в Етрополе
Церемонията ще се състои на 15 септември от 11:00 часа пред ОУ "Христо Ботев"
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Церемонията ще се състои на 15 септември от 11:00 часа пред ОУ "Христо Ботев"
Тази вечер от 21:00 часа, ще се състои тържествена заря-проверка
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