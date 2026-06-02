Казанлък се поклони пред паметта на Ботев

С едноминутно мълчание и поднасяне на венци и цветя в Казанлък почетоха паметта на Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България.



На церемонията край бюст-паметника на Ботев в парка „Розариум“ присъстваха народният представител Илиана Жекова, зам.-кметът Драгомир Петков, представители на общинската администрация и на Общинския съвет, на културни институции и на патриотични организации, деца от детските градини, ученици и родолюбиви граждани.



Събитието започна с рецитал представен от актьорите на общински театър “Любомир Кабакчиев” и с напомняне за делото на Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. След вълнуващите думи присъстващите запазиха минута мълчание в памет на техния подвиг и поднесоха цветя и венци пред бюст-паметника на революционера.



Тази вечер от 21:00 часа на централния площад „Севтополис“ в Казанлък, в памет на Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на отечеството, ще се състои тържествена заря-проверка.

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